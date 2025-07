Muslic setzt bei Schalke 04 ein Zeichen – Trainer schiebt Gerüchten den Riegel vor

Miron Muslic hat bereits bei seinem Amtsantritt bekannt gegeben, dass Kenan Karaman auch weiterhin Kapitän bleiben wird, er vertraut dem 31-Jährigen komplett. Am Freitag (11. Juli) hat Schalke 04 zudem bekannt gegeben, welche Spieler neben Karaman den Mannschaftsrat bilden werden. Dabei überrascht vor allem eine Personalie: Ron Schallenberg.

Vor zwei Jahren kam er als der große Königstransfer zu Schalke 04: Königsblau legte 2023 knapp zwei Millionen Euro für den Mittelfeldmann auf den Tisch. Er sollte einer der neuen Köpfe des Teams und eine Säule für die Zukunft werden. Doch diese Erwartungen hinkte er zu oft hinterher – zuletzt kamen gar Gerüchte ob eines möglichen Wechsels auf. Doch ist dieser mit der Ernennung in den Mannschaftsrat dahin?

Muslic bestimmt Mannschaftsrat von Schalke 04

Muslic hat seine engensten Vertrauten im Team bestimmt: Neben Karaman und Schallenberg werden auch Stammkeeper Loris Karius, Rückkehrer Timo Becker und S04-Eigengewächs Max Grüger im Mannschaftsrat vertreten sein.

„Mit Kenan ist selbstverständlich unser Kapitän dabei, der ebenso wie Loris, Timo und Ron über langjährige Profi-Erfahrung verfügt und den Verein bestens kennt. Zudem war es uns wichtig, im Mannschaftsrat auch einen jungen Spieler zu haben. Dafür ist Max, der in der Knappenschmiede groß geworden ist, genau der Richtige“, erklärt Muslic.

Dass Karius, Becker und Karaman in dem Führungs-Quintett vertreten sind, ist keine Überraschung. Dass Schallenberg weiterhin im Mannschaftsrat dabei ist, hingegen schon. Denn zuletzt kamen Gerüchten auf, dass S04 den Defensiv-Akteur gar loswerden wolle.

Schallenberg-Abgang doch kein Thema?

Laut „Bild“ „WAZ“ soll und könne Schallenberg den Verein in diesem Sommer verlassen. Königsblau habe Schallenberg über dessen Berater mitgeteilt, dass der Verein einen Ersatz für ihn sucht und ihm nahegelegt, sich einen neuen Klub zu suchen! Das kommt überraschend, war Schallenberg – trotz der Misere – in den letzten zwei Jahren gesetzt. Allerdings läuft sein Vertrag nur noch bis 2026 und S04 möchte sich auf seiner Position offenbar neu aufstellen.

Baumann und Co. wollen für das defensive Mittelfeld einen klaren Unterschiedsspieler holen. Ein Akteur, der Königsblau auf Anhieb weiterbringt und perfekt in das System von Muslic passt. Das ist bei Schallenberg nicht unbedingt der Fall. Die Klubbosse sollen nicht daran glauben, dass der 26-Jährige in dem neuen System und mit der neuen Spielweise noch einmal richtig aufblüht. Allerdings wirft die jüngste Entscheidung Muslic‘ die Frage auf, wie es mit Schallenberg tatsächlich weitergehen soll und wird.