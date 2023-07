Der FC Schalke 04 hat in den vergangenen Jahren so manches Top-Talent aus den eigenen Reihen hervorgebracht. Das jüngste Beispiel ist wohl Malick Thiaw, der nun mit dem AC Mailand- in der Champions League spielt. Nun könnte der S04 wieder ein großes Talent in den eigenen Reihen haben.

Denn Assan Ouedraogo hat beim Testspiel in Bocholt überzeugt. Der 17-Jährige spielte stark auf und kam dabei auf zwei Torbeteiligungen. Anschließend wurde es von den Fans des FC Schalke 04 für seine gute Vorstellung abgefeiert.

FC Schalke 04: Ouedraogo überzeugt bei Testspiel-Sieg

Er war einer der auffälligsten Akteure im zweiten Testspiel: Assan Ouedraogo durfte gegen den 1. FC Bocholt von Beginn an ran und zeigte, warum er zweifelsohne eines der größten Talente des S04 ist. Der 17-Jährige ist eigentlich noch Spieler der U19, darf ,aufgrund seines Potenzials und seiner Leistungen in der letzten Saison, die Vorbereitung aber bei den Profis absolvieren.

Und diese Chance scheint der U17-Europameister zu nutzen. Schon im Testspiel beim SC Spelle-Venhaus konnte er nach seiner Einwechslung für gute Akzente setzen. Gegen Bocholt konnte er seine Leistung noch einmal steigern. Er war wohl der beste Spieler der ersten Halbzeit und war an beiden Toren des S04 maßgeblich beteiligt.

So erzielte der 17-Jährige nach einem starken Solo-Dribbling das zwischenzeitliche 1:1, ehe er mit einem guten Steckpass auf Simon Terodde das 1:2 vorbereitete. Doch nicht nur diese beiden Szenen zeigten, was ihn ihm steckt. Auch sonst bestach er mit einer starken Ballsicherheit und Ruhe am Ball. Dass er eigentlich noch ein Spieler der Knappenschmiede ist, fiel beim Test in Bocholt wahrlich nicht auf.

War im Testspiel gegen Bocholt kaum vom Ball zu trennen und spielte groß auf: Assan Ouedraogo. Foto: IMAGO/Revierfoto

Fans beschwören Youngster große Karriere

Für seinen guten Auftritt bekam Ouedraogo auch von den Fans viel Lob. Diese feierten ihren Youngster regelrecht ab. „Ouedraogo ist so stark, das ist der Wahnsinn“, „Wie gut ist dieser Junge“ oder „Wenn er klar im Kopf bleibt, hat er noch eine große Karriere vor sich“, hieß es von den S04-Anhängern in den sozialen Medien. Diese versprachen dem jungen Mittelfeldspieler eine große Zukunft.

Einige forderten sogar, dass Ouedraogo den wahrscheinlich abwandernden Rodrigo Zalazar ersetzen soll. Das könnte jedoch noch etwas zu früh sein. Für Thomas Reis und Co. wird es in den kommenden Wochen darum gehen, den Jungen behutsam aufzubauen und immer weiter immer mehr zu integrieren. Dann könnten der S04 noch viel Spaß mit Ouedraogo haben.