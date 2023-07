Das Tauziehen um Marius Bülter ist nun endgültig beendet. Der Wechsel des Angreifers wurde am Donnerstag (06. Juli) offiziell verkündet. Somit geht nicht nur ein Aufstiegsheld, sondern auch der beste Torjäger. Für den FC Schalke 04 ist das ein herber Schlag. Schließlich entwickelte er sich immer mehr zu einem absoluten Publikumsliebling.

Nach seinem Wechsel hat Bülter sich nun mit einer emotionalen Botschaft an die Fans verabschiedet. In seinem Abschiedspost auf Instagram begründete er seinen Wechsel und bedankte sich beim FC Schalke 04 für die letzten zwei Jahre.

FC Schalke 04: Mann der Rückrunde verlässt Königsblau

Er kam, als der S04 in der wohl schwierigsten Phase dieses Jahrtausends steckte. Nach dem Abstieg 2021 entschied sich Marius Bülter von Union Berlin zu Königsblau in die 2. Bundesliga zu wechseln. Von Beginn an wurde er für diese Entscheidung und für seine Art gemocht und von den Fans unterstützt. Doch er überzeugte nicht nur neben dem Platz. Denn auch auf dem Platz war er in den gesamten zwei Jahren einer der wichtigsten und besten Akteure.

In der Zweitliga-Saison bildete er gemeinsam mit Simon Terodde das gefährliche Sturmduo von Königsblau. Er lieferte Tore und Vorlagen und steuerte so einen entscheidenden Anteil am direkten Wiederaufstieg bei. Und auch in Liga eins wusste Bülter, fast die gesamte Saison, zu überzeugen.

Last-Minute-Elfmeter, Traumtor und Mentalitätsmonster – vor allem in der Rückrunde zeigte der 30-Jährige, was er kann. Er hielt den S04 mit seinen Toren einige Male am Leben und avancierte immer mehr zu dem Spieler der Rückrunde. Nach dem erneuten Abstieg war schnell klar, dass der Weg von Bülter wohl eher in der 1. Bundesliga weitergehen wird. Den Angreifer zieht es nach Hoffenheim.

„Jede Sekunde geliebt“

Doch Bülter verlässt den S04 nicht einfach so. Nach seinem Wechsel meldete sich der Angreifer mit einer Botschaft an die Anhänger zu Wort. „Es ist an der Zeit, mich von Euch zu verabschieden und in erste Linie Danke zu sagen – an meine Mitspieler, den Trainern, dem ganzen Staff und Euch Fans. Ich wünsche Euch nur das Beste“, schrieb Bülter auf Instagram.

„Die Entscheidung, Schalke 04 zu verlassen, ist mir alles andere als leicht gefallen, weil ich es jede Sekunde geliebt habe, für diesen Verein zu spielen. Die letzten beiden Jahren waren unglaublich intensiv, emotional, mit unfassbar vielen Höhen, aber auch mit Tiefen“, so Bülter weiter.

„Ich hoffe, ihr könnt meinen Wunsch, weiter in der Bundesliga zu spielen, verstehen. Ich bin mir sicher, dass wir uns wieder sehen werden und bis dahin hoffe ich, dass Ihr mich in guter Erinnerung behaltet“, so Bülter. Worte, die die S04-Fans wohl etwas Trost geben werden und zeigen, wie sehr der Stürmer mit dem Verein verbunden war. Nun geht seine Reise im Kraichgau und der Bundesliga weiter, während sein Ex-Klub erneut die Mission Wiederaufstieg angehen wird.