FC Schalke 04: Noch ein Jahr! S04 verlängert erneut mit Routinier

Der FC Schalke 04 setzt auf Konstanz! Der Pottklub verlängert den Vertrag mit einem Führungsspieler und zeigt erneut, wie wichtig dieser für das Team ist. Nach den Verlängerung mit Henning Matriciani, Marcin Kaminski und Simon Terodde hat sich nun ein weiterer S04-Profi für ein neues Arbeitspapier entschieden.

Mit Michael Langer bleibt dem FC Schalke 04 ein enorm wichtiger Spieler erhalten. Der 28-Jährige ist zwar nur die Nummer drei und kommt nur äußerst sporadisch zum Einsatz, für die Mannschaft ist er aber fast unersetzlich. Er geht voran und hilft dem Team, wo er nun kann. Seine Vertragsverlängerung ist eine weitere Bestätigung dafür.

FC Schalke 04: Langer bleibt für Mission Wiederaufstieg

Der Nächste bitte! Nachdem der S04 in der vergangenen Woche schon drei Vertragsverlängerungen bekannt gegeben hat, folgt nun eine weitere. Schlussmann Michael Langer verlängert seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr und bleibt so an Bord. Damit geht der 38-Jährige in sein siebtes Jahr bei Königsblau.

„Die abgelaufene Saison hat erneut gezeigt, wie sehr Michael das Team unterstützt und wie wichtig er für die Mannschaft ist. Er geht in jeder Situation professionell voran“, sagt André Hechelmann. „Zudem verfügt er über eine Menge Erfahrung und weiß, was uns im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga erwarten wird. Gerade für unsere jungen Spieler soll er auch künftig ein Ansprechpartner und Vorbild sein“, fügte der Neu-Sportdirektor hinzu.

„Michael gibt in jedem Training alles und hat immer den Anspruch, noch ein bisschen besser zu werden“, sagt auch Chef-Trainer Thomas Reis. „Er ist ein wichtiger Teil des Torhüter-Teams, hat ein feines Gespür für seine Teamkollegen und zudem immer ein offenes Ohr. Ich freue mich sehr, dass er an Bord bleibt und ich weiter auf ihn zählen kann“, ergänzte der 49-Jährige.

„Hätte ich mir nie erträumen lassen“

Der Routinier kam 2017 vom schwedischen Club IFK Norrköping als Nummer drei zu Königsblau und überzeugte seitdem nicht nur als wichtiges Mitglied des Torhüter-Teams, sondern auch als Charakter in der Kabine. Nun geht er also in seine siebte Saison für den S04. Darüber ist Langer enorm stolz. „Als ich vor sechs Jahren auf Schalke unterschrieben habe, hätte ich mir nie erträumen lassen, dass meine Reise auf Schalke so lange andauert. Umso schöner ist es, dass es so gekommen ist. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich ein weiteres Jahr für den Club auf dem Rasen stehen kann – ich identifiziere mich total mit dem Verein und seinen Werten“, so der Torhüter.

So setzt Schalke das nächste Zeichen bezüglich des Vertrauens in den bisherigen Kader. Langer soll, wie schon in den letzten Jahren, für die jungen Spieler da sein und ihnen helfen, Fuß zu fassen und sich weiterzuentwickeln. Nebenbei macht Langer schon Torwarttrainer-Fortbildungen. Gut möglich, dass er eine solche Rolle nach seiner aktiven Karriere anstrebt.