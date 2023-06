FC Schalke 04: Ex-BVB-Profi auf dem Zettel? Dieser Transfer würde für Diskussionen sorgen

Sportvorstand Peter Knäbel kündigte auf der Mitgliederversammlung am Samstag (17. Juni) mehrere Neuzugänge für diese Woche an. Nach ruhigen Wochen beim FC Schalke 04 scheint die Kaderplanung für die kommende Saison richtig in Fahrt zu kommen.

Dabei ist man wohl auch auf einen ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund gestoßen. Der FC Schalke 04 soll sich nach den Diensten von Braunschweig-Star Immanuel Pherai erkundigt haben. Ein Wechsel zu einem S04-Konkurrenten gilt jedoch als wahrscheinlich.

FC Schalke 04: Anfrage für Braunschweig-Star

Auch wenn dem S04 in diesem Sommer kein Mega-Umbruch bevorsteht, haben die Verantwortlichen einiges zu tun. Nach ersten Abgängen sollen nun auch Neuzugänge folgen – voraussichtlich schon in dieser Woche. So weit ist man bei Immanuel Pherai (noch) keineswegs. Sportdirektor Andre Hechelmann und Co. sollen laut „Kicker“ zwar beim Offensiv-Star angefragt haben, zu konkreten Gesprächen sei es jedoch nicht gekommen.

Diese Anfrage könnte ohnehin zu spät kommen. Denn laut mehreren Medienberichten sind die Verhandlungen mit dem Hamburger SV weit fortgeschritten. Ein Wechsel Pherais zum HSV gilt als wahrscheinlich und könnte noch in dieser Woche finalisiert werden. Bei den Hanseaten soll der BTSV-Akteur der Nachfolger von Offensiv-Allrounder Sonny Kittel werden.

So scheint S04 nur noch Außenseiterchancen zu haben. Scheitert ein Deal mit Hamburg, könnte die Sache nochmal Fahrt aufnehmen. Bei Königsblau würde Pherai ohnehin nur Sinn ergeben, wenn Rodrigo Zalazar den Verein verlassen sollte. Beide sind im offensiven Mittelfeld zu Hause, ein Duo aus Zalazar und Pherai ist nahezu ausgeschlossen.

Wird aus Schwarz-Gelb demnächst Blau-Weiß?

Darüber hinaus spielt auch die Vergangenheit von Pherai eine große Rolle. Der 22-Jährige spielte fünf Jahre für Borussia Dortmund und reifte im Nachwuchs von Schwarz-Gelb zum Profi. Ein Wechsel zu Königsblau wäre für viele BVB-Fans ein Stich ins Herz. Mit der Vergangenheit ist ein Wechsel zu den Knappen kaum denkbar.

Sportlich würde es jedoch passen. Nach einer starken Zweitligasaison bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig möchte Pherai den nächsten Schritt gehen. Bei einem Aufstiegsaspiranten wie Schalke oder Hamburg wäre dies möglich. Dazu passt der Niederländer auch spielerisch in das System des S04 oder der Rothosen.

Der HSV ist klar in der Pole Position, entschieden ist jedoch noch nichts. Dass ein Wechsel zu Blau-Weiß wirklich konkret wird, gilt aufgrund einiger Faktoren als unwahrscheinlich. Dazu ist die Zukunft von Fan-Liebling Zalazar weiterhin offen. Bei einem Verbleib des Uruguayers bestünde auf der Position ohnehin kein Handlungsbedarf.