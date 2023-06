FC Schalke 04: Neuer Zoff? Aufsichtsrat knöpft sich Vorstand vor – „Das ist nicht gut“

Trotz des Abstiegs in die zweite Liga präsentiert sich der FC Schalke 04 als Einheit. Bei der Mitgliederversammlung gab es kaum Störgeräusche. Stattdessen wurden schon wieder ehrgeizige Ziele formuliert.

Abseits der großen Bühne in der Veltins-Arena gab es dann aber doch noch ein Streitthema. Ungewohnt offen attackierte der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer Vorstandsboss Bernd Schröder. Was ist da los beim FC Schalke 04?

Hefer stieß sich daran, dass die Knappen ihren Fans keinen neuen Trikotsponsor vorstellen konnten. „Unser Anspruch muss es sein, zur Mitgliederversammlung einen Sponsor zu präsentieren“, kommentierte Hefer danach in einer Medienrunde angefressen.

Eine klare Spitze in Richtung Vorstand-Chef Schröder, der hier die Fäden zieht. „Das können wir nicht, das ist nicht gut, keine Frage“, machte Hefer deutlich. „Bei allen Sachen ist es wichtig zu schauen, wo Fehler gemacht worden sind, damit man die Fehler nicht nochmal macht.“

Hydrogen vom Tisch

In den vergangenen Wochen hatte es Gerüchte um ein mögliches Engagement der Hydrogen Deutschland GmbH gegeben. Schnell waren jedoch kritische Stimmen gegenüber des jungen Unternehmens aus Hamm aufgekommen. Letztlich entschied sich der FC Schalke 04 dazu, Hydrogen nicht aufs Trikot zu packen.

Über die Verhandlungen sagte Schröder nach der Mitgliederversammlung: „Ein sehr junges Unternehmen, im Aufbau befindlich, sie sind noch nicht so weit.“ Und zur Kritik an den Strukturen meinte er: „Diese Gerüchte über Oligarchen, nur weil einer einen russischen Nachnamen hat, da ist nichts Substanzielles dran.“

FC Schalke 04: Klare Aufgabe für den Vorstand

Nach der deutlichen Ansage von Hefer ist aber auch klar, wo in den kommenden Tagen die Prioritäten des Vorstands liegen sollten: in der Sponsoren-Suche. Schon bald startet die Vorbereitung inklusiver Testspiele. Da will man nicht mit blanker Brust antreten.

Zudem ist auch das Geld durch den Trikot-Deal nicht unerheblich für den FC Schalke 04. Bei Hydrogen waren rund sieben Millionen Euro im Gespräch. Dieses Geld hätte man sicherlich mit Kusshand genommen.