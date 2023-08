FC Schalke 04: Fans trauern Ex-Star hinterher – und starten einen Internet-Trend

Sein Abgang schmerzte die Fans des FC Schalke 04 am meisten – und das, obwohl er nur wenige Monate bei Königsblau verbrachte. Moritz Jenz entwickelte sich so schnell, wie kaum ein Spieler zuvor, zu einem absoluten Publikumsliebling.

Nach dem Abstieg musste Moritz Jenz den FC Schalke 04 jedoch verlassen und heuerte beim VfL Wolfsburg an. Das brach vielen Schalke-Anhängern das Herz. Und auch er selber macht keinen großen Hehl daraus, dass er am liebsten zurück zu S04 gehen würde. Deswegen kamen einige Fans in den sozialen Netzwerken auf eine besondere Idee.

FC Schalke 04: Familie Jenz begeistert Fans auch nach dem Abgang

Er fügte sich rasch ein, stand schon wenige Stunden nach seinem Wechsel zu S04 in der Startelf und wurde direkt zur Stammkraft und zum Leistungsträger. Jenz und Schalke – das passte sofort. Auch neben dem Platz hat er sich voll mit Königsblau identifiziert und gab im Laufe seiner Zeit einige Liebeserklärungen an den Klub und seine Fans ab.

Aufgrund der hohen Ablöseforderungen von seinem Stammverein FC Lorient war eine weitere Zusammenarbeit zwischen Jenz und S04 jedoch nicht möglich. Der Innenverteidiger selbst betonte im Nachgang, dass er mit Blau-Weiß auch in Liga zwei gegangen wäre.

++ FC Schalke 04: Stille wirft Fragen auf – was wird aus diesem S04-Posten? ++

Sein Abgang brach Herzen – nicht nur die der Knappen-Anhänger, auch sein eigenes und das seiner Frau Steffani. Die beiden posten in den sozialen Medien fast täglich neue Bilder, wie sie die S04-Spiele schauen oder wie der gemeinsame Sohn einen S04-Schnulli oder einen Schalke-Strampler trägt. Zuletzt kommentierte Jenz‘ Frau mit einem blauen Herzen auf ein „Bald kommt ihr wieder zurück zu uns“ unter einem Bild.

„Free Jenz“ wird zum Trend

Solche Aktionen ziehen sich nun schon durch mehrere Wochen – quasi seit dem S04-Abgang. Das brachte einige Fans auf eine Idee, die eher weniger ernst gemeint ist. Seit einigen Tagen posten sämtliche Knappen-Anhänger ein „Free-Jenz“ unter jeden Posten der Familie, der etwas mit Schalke zu tun hat.

Mehr News:

Die Schalke-Fans lieben Jenz auch nach seinem Wechsel zu Wolfsburg noch und verfolgen den Ex-Star intensiv. Zu einem Einsatz bei seinem neuen Verein ist er noch nicht gekommen – aufgrund von einer Verletzung verpasste er große Teile der Vorbereitung. Da er nun aber wieder fit ist, dürfte man den ehemaligen Schalker schon bald in Grün-Weiß auf dem Platz sehen.