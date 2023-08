FC Schalke 04 – Holstein Kiel: Beim S04 schon aussortiert – schlägt jetzt SEINE große Stunde?

Bei Königsblau kriselt es vor FC Schalke 04 – Holstein Kiel. Der Saisonstart rumpelig, die Auftritte mäßig, die Fans unzufrieden. Viele sehen inzwischen dringenden Bedarf an weiteren Spielern.

Ein Spieler wäre praktisch ein Neuzugang, auch wenn er schon seit über drei Jahren unter Vertrag steht. Denn von Thomas Reis ist er eigentlich längst aussortiert, soll gehen. Könnte der Fehlstart ihn bei FC Schalke 04 – Holstein Kiel jetzt wieder ins Team spülen?

FC Schalke 04 – Holstein Kiel: Chance für aussortierten Spieler?

Als Soichiro Kozuki noch bei Kyoto Sanga kickte, galt Blendi Idrizi einst als DER Glücksgriff aus dem Amateurfußball. Als No-Name von Fortuna Köln gekommen, machte er in Schalkes U23 so nachhaltig auf sich aufmerksam, dass er 2021 kurz vor dem Abstieg in der Bundesliga debütierte – samt Profivertrag. In der 2. Liga stand er abseits seiner zweimonatigen Verletzungspause fast immer auf dem Platz.

So kometenhaft der Aufstieg war, so schnell war er wieder vorbei. Zumindest auf Schalke. Nach dem Wiederaufstieg verlieh man ihn nach Regensburg. Nach seiner Rückkehr war er endgültig abgemeldet. Reis sortierte ihn aus, wollte ihn loswerden. Selbst eine Vertragsauflösung stand im Raum. Seine Zeit beim S04 scheint endgültig vorbei.

Kommt Idrizi jetzt zurück?

Aber warum? Idrizi galt als einer der Gewinner der Vorbereitung, überraschte viele, bekam nach einem besonders starken Auftritt im Test gegen den FC Kopenhagen (0:2) ein Sonderlob vom Trainer. Beim Eröffnungsspiel in Hamburg (3:5) saß er immerhin auf der Bank, danach plagten ihn Adduktorenprobleme. Die sind nun auskuriert.

Mehr Nachrichten:

Nur einer der Gründe, die für eine Rückkehr ins Team sprechen. Im Mittelfeld ist er flexibel einsetzbar. Dort, wo es zuletzt an einigen Stellen haperte und nun auch noch Ausfälle hinzukommen. Im Netz werden nach dem enttäuschenden Start die Rufe lauter: Reis, versuchs doch mal mit Blendi Idrizi! Ob der Trainer sie erhört? Die Aufstellung von FC Schalke 04 – Holstein Kiel wird es zeigen.