FC Schalke 04: Nach Choreo-Wahnsinn! S04-Ultras mit nächster Ankündigung

Gegen den SC Paderborn haben die Ultras des FC Schalke 04 erstmals nach über zwei Jahren wieder eine Choreo im heimischen Stadion gemacht. Dabei sorgte die aktive Fanszene für beeindruckende Bilder: Eine zweiteilige Choreo erstreckte sich für mehrere Minuten über die gesamte Nordkurve – sowohl im Ober- als auch im Unterrang.

Nur wenige Tage später planen die S04-Ultras schon die nächste Aktion. Für das Auswärtsspiel in Düsseldorf (Samstag, 10. Mai, 13 Uhr) haben sich die Fans des FC Schalke 04 wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht. Erneut sollen alle Fans, die im Stadion sind – in diesem Fall im Gästeblock – mitmachen.

FC Schalke 04: Trikot-Aufruf für Düsseldorf

Die S04-Fans wollen in den letzten Wochen der Saison noch einmal alles auf das Parkett legen! Erst gegen Paderborn sorgten die Knappen-Anhänger mit der XXL-Choreo für europaweites Staunen, nun soll eine weitere große Aktion folgen. Dieses Mal auswärts in Düsseldorf.

Die So4-Ultras haben mit dem Motto „Alle im Trikot nach Düsseldorf“ dazu aufgerufen, dass jeder Knappe, der am Samstag in die Merkur-Spielarena kommt, ein blaues oder ein weißes Trikot anziehen soll.

„Zum letzten Auswärtsspiel möchten wir noch einmal gemeinsam ein optisches Zeichen setzen und als Einheit auftreten. Daher rufen wir an diesem Tag zur einheitlichen ‚Trikottour‘ auf. Kramt eure Schätze aus dem Schrank und last weite Teile des Stadions in blau und weiß erstrahlen“, heißt es seitens der Ultras Gelsenkirchen in ihrem Aufruf.

Nächste blau-weiße Fan-Invasion?

Dass das letzte Auswärtsspiel der Saison in Düsseldorf ist, dürfte den Ultras mit ihrer geplanten Aktion sehr entgegenkommen. Schließlich kommen traditionell stets eine Menge Schalker, wenn ihr Team in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens spielt. In den vergangene Jahren waren 10.000 bis 15.000 S04-Fans in Düsseldorf.

Trotz der sportlichen Situation und der ernüchternden Auftritte in den letzten Wochen werden wohl auch dieses Mal mehrere Tausend Schalker nach Düsseldorf fahren – in diesem Jahr dann im Trikot, folgt man dem Aufruf der aktiven Fanszene.