Der FC Bayern München wollte ihn nicht mehr: Jetzt steht ein Ex-Flop vor dem Hammer

In der Vergangenheit hat es beim FC Bayern München schon so einige Spieler gegeben, die nicht zu überzeugen wussten. Die Erwartungen waren groß, doch am Ende war die Enttäuschung umso größer.

Dem FC Bayern München blieb dann nichts anderes übrig, als sich von diesen Spielern zu trennen. Einer blühte ausgerechnet nach seinem Abgang wieder richtig auf und steht jetzt vor dem größten Erfolg seiner Karriere.

FC Bayern München: Ex-Flop vor größtem Erfolg

Er brachte den FC Bayern München in der Bundesliga immer wieder zur Verzweiflung. Yann Sommer zählte zu den besten Torhütern in Deutschland. Kein Wunder also, dass der Rekordmeister ihn aus Mönchengladbach verpflichtete. Zur Rückrunde der Saison 2023/24 kam der ehemalige Schweizer Nationalkeeper für den damals verletzten Manuel Neuer und ging direkt nach nur einem halben Jahr wieder.

Sommer konnte den Erwartungen in München nicht gerecht werden. Der Keeper war nie unumstritten. Zudem war die wenig aussichtsreiche Perspektive auch ein Grund, weshalb er keine Zukunft in der bayerischen Hauptstadt hatte. Deshalb zog es Sommer zu Inter Mailand.

Seit seiner Ankunft beim italienischen Top-Klub gewann er die Meisterschaft und den Superpokal. Jetzt steht Sommer aber auch vor dem größten Erfolg seiner Karriere – mit 36 Jahren!

Sommer überragt in der Champions League

Mit Inter Mailand steht Sommer nämlich im Endspiel der UEFA Champions League. Nachdem der Torwart mit seinem Klub schon den FC Bayern München im Viertelfinale ausgeschaltet hatte, wurde im Halbfinale nun auch der FC Barcelona in einem dramatischen Rückspiel besiegt. Sommer zeigte schon die gesamte Saison überragende Spiele und legte am Dienstagabend (6. Mai) noch einen drauf.

Der Ex-FCB-Keeper hatte mit seinen starken Paraden einen enormen Anteil daran, dass Inter sich gegen Barca mit 4:3 (nach 3:3 im Hinspiel) durchsetzen konnte. Deshalb wurde Sommer auch völlig verdient zum „Man of the Match“ gewählt.

Jetzt kann er am 31. Mai mit Inter Mailand für den Hammer sorgen. Ausgerechnet in der Münchener Allianz-Arena findet nämlich das Endspiel der Königsklasse statt. Es wird eine spektakuläre Rückkehr für Sommer. Krönt er diese auch mit dem Henkelpott?