RTL lässt die Katze aus dem Sack – Hammer ist offiziell

Nach dem sensationellen Gewinn der Weltmeister 2023 werden sich auch in diesem Jahr viele Blicke auf die Basketball-WM-2025 richten. Kann das DBB-Team erneut ein grandioses Turnier spielen? In diesem Jahr wird RTL die Übertragung der Spiele übernehmen.

Mit Blick auf die Basketball-WM-2025 hat RTL nun eine spannende Neuigkeit verkündet. Denn passend zu seiner Verbundenheit zu dem Sport wird ein Kult-Kommentator die Berichterstattung zu dem Großevent übernehmen.

RTL verkündet Basketball-WM-Hammer

Frank Buschmann wird die Basketball-WM in diesem Jahr exklusiv bei RTL kommentieren. Das machte der TV-Riese am Mittwoch (07. Mai) offiziell. Der 60-Jährige genießt Kultstatus und ist auch durch sein jahrelanges Mitwirken an der Bundesliga-Konferenz bei Sky bekannt geworden.

„Buschi ist mehr als ein Kommentator – er ist eine kompromisslose Urgewalt, bei allen Projekten, die er für RTL übernimmt. Mit seinem unverwechselbaren Stil, der perfekten Mischung aus astreiner Expertise und unbändiger Emotion, ist er ein 100-prozentiger Gewinn für unser Basketball-EM-Team und vor allem für die Fans vor dem Bildschirm“, erklärte Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland.

„Die talentierteste deutsche Basketball-Nationalmannschaft aller Zeiten, mit jedem EM-Spiel live bei RTL. Da habe ich gedacht: Da muss ich dabei sein! Gesagt, getan. Ich freue mich auf den Weltmeister von 2023 und ein tolles Turnier!“, erklärte Buschmann selbst in der Pressemitteilung. Die Vorfreude auf die Spiele der DBB-Auswahl sind bei ihm also groß.

Nächster Coup für den deutschen Basketball?

Seinen ersten Einsatz bei RTL feiert Buschmann am 27. August beim Turnierauftakt der deutschen Auswahl gegen Montenegro – live aus dem finnischen Tampere. Danach wird er dann alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft begleiten. Das DBB-Team trifft neben Montenegro in der Gruppenphase auch auf Gastgeber Finnland, Großbritannien, Litauen und Schweden.

Erneut sind die Ambitionen groß und die deutsche Auswahl möchte im besten Falle wieder um einen Platz im Endspiel kämpfen. Ob das gelingt, wird sich zeigen. Die Konkurrenz ist schließlich nicht kleiner geworden.