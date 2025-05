RTL nimmt große Änderungen im Programm vor – „Ein extrem wichtiger Moment“

Ob politische Krisen, Sportgroßereignisse oder kirchliche Wendepunkte – die Welt steht nie still. Kein Wunder also, dass auch das TV-Programm mitunter kurzfristig umgeplant werden muss. Ein Thema steht derzeit besonders im Fokus: die Wahl eines neuen Papstes. Nach dem Tod von Franziskus blickt die Welt gespannt nach Rom. Wer wird künftig an der Spitze der katholischen Kirche stehen?

Am 7. Mai um 16:30 Uhr haben sich 133 Kardinäle zur Papstwahl in der Sixtinischen Kapelle versammelt. Ab dem 8. Mai folgen täglich bis zu vier Wahlgänge, unterbrochen von geistlichen Reflexionspausen. Um die Zuschauer stets auf dem Laufenden zu halten, reagieren auch die privaten Sender wie etwa RTL mit Programmänderungen.

RTL nimmt Änderungen im Programm vor

Die Papstwahl wird mit Spannung erwartet. RTL und ntv begleiten daher das Konklave ab dem 7. Mai mit einer umfassenden Sonderprogrammierung. Neben Live-Bildern aus dem Vatikan werden regelmäßige Updates ins laufende Programm eingebettet. Sobald weißer Rauch aufsteigt, unterbrechen beide Sender ihr reguläres Programm für eine Live-Berichterstattung.

Je nach Zeitpunkt der Entscheidung werden bei RTL geplante Sendungen kurzfristig ausgesetzt oder auf RTL+ verlegt, um den historischen Moment der Papstverkündung live zu übertragen. Am Tag der Bekanntgabe ist zudem ein „RTL Aktuell Spezial“ vorgesehen. ntv geht sogar noch einen Schritt weiter.

RTL-Geschäftsführer verkündet es

So begleitet ntv die Ereignisse in Rom durchgehend mit einer umfangreichen Live-Berichterstattung, aktuellen Nachrichten und fundierten Analysen zu jedem Wahlgang.

Martin Gradl, Geschäftsführer für RTL News und ntv, erklärt: „Die Wahl eines neuen Papstes ist für Millionen Katholiken in Deutschland ein extrem wichtiger Moment. RTL und ntv behalten sich über mehrere Tage flexible Programmänderungen vor, um alle relevanten Ereignisse rund um das Konklave umfassend, aktuell und live abzubilden, damit die Zuschauer nichts verpassen.“

Als Favorit bei der Papstwahl gilt derzeit Pietro Parolin, bisheriger Kardinalstaatssekretär. Der 70-Jährige leitet als ranghöchster Kardinal auch das Konklave. Wie lange die Wahl dauern wird, ist offen. Das Spektrum reicht von wenigen Stunden bis hin zu mehreren Wochen.