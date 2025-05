Leyla & Mike: Platzt ihre Hochzeit? RTL-Paar macht es offiziell

Drama um RTL-Star Leyla Lahouar (28) und ihren Verlobten Mike Heiter (32)! Auf Instagram ließ Leyla die Bombe platzen: Während sie in Venedig war, erhielt sie Nachrichten über Mike, der auf Ibiza angeblich mit anderen Frauen feierte. Fans sahen bereits das Ende der zwei Turteltauben kommen, doch jetzt folgt die Kehrtwende.

Das Paar hat sich ausgesprochen! Mike versichert in einer Instagram-Story: „Zwischen mir und Leyla ist alles wieder gut. Wir haben geredet.“ Er steht zu seiner „wunderschönen Frau“ und macht deutlich klar, dass die Hochzeit weiter geplant ist.

Leyla & Mike: Drama bei den RTL-Stars

Leyla erklärt gegenüber der „Bild“, dass ihre Alarmglocken sofort läuteten. Ein Ex-Partner hatte sie schon einmal betrogen. „Wenn man halt schon mal betrogen wurde von einem Ex-Partner und weiß, was man da durchlebt hat, dann läuten die Alarmglocken halt etwas schlimmer als wenn man in so einer Thematik noch nicht gebrandmarkt ist“, so Leyla.

Was war passiert? Während Leyla in Venedig Hochzeitsschuhe kaufte, feierte Mike auf Ibiza einen Junggesellenabschied. Eine fremde Frau behauptete gegenüber der dunkelhaarigen Brünette, Mike wäre „mit Mädels am Chillen“. Doch Mike dementierte: „Nichts davon stimmt. Ich würde nie flirten.“ Auch Leyla bestätigt jetzt: „Das Mädchen wollte nur Ärger machen.“

„Das Mädchen hat mir geschrieben, dass sie besoffen war und sauer war, dass die Freunde mit Mädels unterwegs waren – und sie es also auch auf Mike schieben wollte“, erklärt Lahouar jetzt der „Bild“.

Die beiden sind erleichtert, dass alles geklärt ist. „Wir sind froh, dass wir es besprochen haben“, sagt Leyla. Doch sie sind sich einig: Streitigkeiten dieser Art sollen künftig nicht mehr öffentlich ausgetragen werden.