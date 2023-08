FC Schalke 04: Stille wirft Fragen auf – was wird aus diesem S04-Posten?

Knapp drei Monaten ist Andre Hechelmann nun Sportdirektor beim FC Schalke 04. Nach dem Abstieg hat der frühere Chefscout des Klubs eine Menge Arbeit – das Hauptziel: einen Kader aufzubauen, der nach nur einem Jahr in Liga zwei wieder in die erste Bundesliga aufsteigen soll.

Seit seinem Amtsantritt hat der Funktionär des FC Schalke 04 schon viel umgesetzt. Viele Spieler sind gegangen, insgesamt sieben Neuzugänge hat man schon verpflichtet, ein bis zwei sollen noch Folgen.

FC Schalke 04: Weiterhin kein Chef-Scout in Sicht

Doch neben all den Transfer-Aktivitäten ist in den vergangenen Wochen eines untergegangen: Einen Nachfolger für Hechelmann hat Königsblau noch nicht. Bisher leitete Hechelmann gemeinsam mit Sport-Vorstand Peter Knäbel und Referent Sport Rene Grotus alle Transfer-Gespräche.

Doch nun stellt sich die Frage, wie es in Sachen Chefscout weitergeht. Bei der Beförderung von Hechelmann hieß es, dass man sich „bei der Neu-Besetzung des Postens in der finalen Phase befindet“. Doch seitdem ist es um diese Funktion sehr still geworden. Hat der S04 diese Thematik bei all den Transfers hinten angestellt? Oder lief bei der Suche nach einem Nachfolger für Hechelmann doch nicht alles rund?

++ FC Schalke 04: Fan-Frust nach Hechelmann-Entscheidung – „Ohne Worte“ ++

Auch die Fans des Pottklubs fragen sich, ob und wann ein Chefscout installiert wird. Vor wenigen Monaten klang es so, als würde eine externe Lösung gesucht werden und man mehrere Kandidaten auf der Liste habe. Konkrete Namen wurden jedoch nicht genannt.

Fehlende Besetzung Auswirkungen auf Transfer-Phase?

Die aktuelle Transferphase ist der S04 also ohne Chef-Scout angegangen. Hat das mögliche Auswirkungen auf die Kaderplanung und die Transferphase in diesem Sommer? Viele Knappen-Anhänger bemängeln, dass man sehr einseitig – nämlich nur in Deutschland – scouten würde. In der Tat hat Königsblau bisher ausschließlich Spieler verpflichtet, die in Deutschland gespielt haben.

Mehr News:

Doch mit einem fehlenden Chef-Scout hat das nicht viel zu tun. Denn Schalke hat neben dem Chef-Scout ohnehin auch viele weitere Scouts. Zudem war man schon lange im Voraus in den Planungen für die aktuelle Transferphase. Dennoch macht diese Stille um den Posten einigen Fans Angst, dass man auch nach der Wechselperiode keinen Chef-Scout präsentieren kann.