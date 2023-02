FC Schalke 04: Diese Star-Ansage werden Fans lieben – „Ich will unbedingt, dass es klappt“

Der FC Schalke 04 befindet sich weiterhin ganz tief im Abstiegskampf. Trotz zuletzt guter Leistungen ist die Angst vor einem erneuten Abstieg groß. Der S04 braucht dringend eine Siegesserie, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.

Auch die Zukunft vieler Spieler des FC Schalke 04 ist ungewiss. Viele Akteure sind nur ausgeliehen und wären bei einem Abstieg wohl weg. Trotz persönlicher und sportlicher Ungewissheit spricht ein Spieler nun über seine Zukunft bei S04.

FC Schalke 04: Neuzugang als Hoffnungsträger

Er ist einer der ganz großen Hoffnungsträger bei S04: Neu-Innenverteidiger Moritz Jenz. Der Winterneuzugang schlägt bei S04 komplett ein. Seit er da ist, bekam das Team von Thomas Reis noch kein Gegentreffer. Die Abwehr wirkt mit ihm wesentlich stabiler. Jenz ist für Königsblau sowohl sportlich als auch menschlich ein Riesen-Gewinn. Von Anfang an dirigiert der 23-Jährige seine Mitspieler in der Abwehr, seit Tag eins übernimmt er bei S04 Verantwortung. Passend zum neuen Umfeld präsentiert sich der gebürtige Berliner hochemotional und begeistert.

Für ihn sei es eine große Ehre für Königsblau zu spielen. Schon vor zwei Jahren sollte er zu S04 wechseln. Damals war die Ablöseforderung allerdings zu hoch, er wechselte zum FC Lorient. Von dort ging es über eine Leihe zu Celtic Glasgow nun doch zum S04. Darüber ist der Innenverteidiger mehr als glücklich. „Als ich nun gehört habe, dass Schalke mich immer noch will, dachte ich: geil“, erklärte Jenz.

S04: Langfristiger Verbleib bei Blau-Weiß?

Jetzt spricht der Neuzugang erstmals über seine langfristige Zukunft (auf Schalke). Er könne sich sehr gut vorstellen, über den Sommer hinaus bei S04 zu bleiben. „Wenn ich für diesen Verein weitere Jahre spielen könnte, wäre das für mich der Hammer. Es ist für mich eine riesige Motivation, es zu schaffen“, so Jenz.

Ob Jenz über die Saison hinaus im Ruhrgebiet bleibt, hängt von dem Ausgang der Saison ab. Der FC Schalke hat in dem Leihvertrag des 23-Jähirigen eine Kaufplicht in Höhe von vier Millionen Euro verankern können. Diese greift allerdings nur bei Klassenerhalt. Die Zukunft von Moritz Jenz steht und fällt also mit dem Tabellenplatz des S04 nach dem 34. Spieltag. Für Jenz ein zusätzlicher Push. „Ich will unbedingt, dass es klappt“, verriet der 1,90 Meter große Defensivspieler.

Sowohl für Schalke als auch für Moritz Jenz wäre ein Verbleib des Innenverteidigers der Jackpot. Jenz lebte sich rasch ein und liefert mit herausragenden Leistungen. Schon nach kurzer Zeit lässt sich festhalten, dass er das fehlende Puzzleteil in der S04-Defensive war. In den kommenden 14 Bundesligapartien spielt Jenz nicht nur um den Ligaverbleib seines Vereins, sondern auch um seine persönliche Zukunft bei Königsblau.