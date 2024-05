FC Schalke 04: Geraerts greift durch – kuriose Bestrafung für S04-Star

Mit der Vorstellung von Karel Geraerts kam beim FC Schalke 04 der Erfolg zurück. Zwar nicht direkt von Beginn an, aber nach und nach stabilisierte sich der Revierklub und schaffte nach guten Leistungen in den vergangenen Wochen den langersehnten Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

Der Belgier hat nach seinem Amtsantritt beim FC Schalke 04 auch ein Punktesystem für die Spieler eingeführt. Fanliebling Henning Matriciani steht ganz oben auf der Liste und darf sich jetzt über einen ganz besonderen Gewinn freuen. Einem Teamkollegen wird das wohl ganz und gar nicht gefallen.

FC Schalke 04: Matriciani gewinnt Trainings-Wettbewerb

Im Oktober 2023 wurde Karel Geraerts neuer Trainer des FC Schalke 04. Die Ergebnisse stimmten zunächst nicht, aber dann wurde der Traditionsverein immer besser. Allerdings nicht so, wie es sich viele Fans vermutlich erhofft haben. Dennoch konnten im Saisonendspurt einige wichtige Siege eingefahren werden, die zum Klassenerhalt führten.

Mit seinem Amtsantritt hat Geraerts auch ein Punktesystem eingeführt. Da die Saison nun endet, ist auch der interne Trainingswettbewerb vorbei. Dabei spielen die Spieler in Kleinfeld-Turnieren einige Partien als Team aus. Die Gewinner erhalten drei Punkte.

Nun steht auch fest, wer gewonnen hat. „Die Rückrunde hat Henning Matriciani gewonnen. Er kriegt sein Auto gewaschen vom Letzten der Tabelle“, sagt Ron Schallenberg in einer Medienrunde am Donnerstag (16. Mai).

Müller muss Auto waschen

Und wer ist der Pechvogel beim FC Schalke 04, der jetzt Matricianis Auto waschen muss? Schallenberg verrät: „Letzter ist Marius Müller.“ Ausgerechnet einer der Klassenerhalts-Helden. Der Torhüter war neben Kenan Karaman einer der besten Spieler in der vergangenen Saison, sicherte den Königsblauen mit starken Paraden und Leistungen mehrere Punkte.

Nun folgt die Bestrafung für Müller. Matriciani wird sich bestimmt freuen, dass er als Sieger das Auto gewaschen bekommt. Der S04-Torhüter wird indes umso motivierter in die nächste Saison gehen, wenn der Wettbewerb dann neu startet. Fragt sich nur, ob Müller überhaupt in der kommenden Spielzeit weiterhin das Schalker Tor hüten wird. Gerüchte um seine Person machen die Runde. Der Keeper äußerte sich zuletzt dazu.