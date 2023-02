FC Schalke 04: Pikante Vertragsdetails enthüllt – bleibt ER langfristig?

Auch wenn der FC Schalke 04 weiterhin das Tabellenschlusslicht bildet, haben sich die Knappen in den vergangenen zwei Spielen defensiv deutlich stabilisiert. Vor allem dank eines Winter-Neuzuganges steht der S04 hinten deutlich sicherer.

Ein neuer Innenverteidiger lässt die S04-Abwehr besser aussehen. Dank einer besonderen Vertragsklausel darf Schalke auf einen langfristigen Verbleib des Defensivspielers hoffen.

FC Schalke 04: Ex-Celtic-Star gibt Knappen-Abwehr Sicherheit

Er ist ohne Zweifel einer der besseren Transfers der Saison: Innenverteidiger Moritz Jenz wechselte im Winter per Leihe vom französischen Erstligisten FC Lorient in den Pott. In der Hinserie war der 1,90 Meter große Defensivspieler an Kult-Klub Celtic Glasgow ausgeliehen und absolvierte unter anderem sechs Partien in der Champions League-Gruppenphase. Ein echter Transfer-Coup für die klammen Schalker.

Laut Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel beobachtete der S04 den gebürtigen Berliner schon seit Längerem und sei umso glücklicher gewesen, dass man den „schnellen und spielerisch starken Innenverteidiger“ für Blau-Weiß gewinnen konnte.

Seit seinem Wechsel stand Jenz in beiden Spielen über die vollen 90 Minuten auf dem Platz und zeigte, wie viel Sicherheit er der wackligen S04-Defensive geben kann. Nicht nur bei seiner Monster-Grätsche gegen Gladbach-Stürmer Marcus Thuram hat der Innenverteidiger bewiesen, wie viel Qualität er besitzt. Für die Gelsenkirchener ist Moritz Jenz ein Riesen-Gewinn, den Schalke schon in der Hinrunde gut hätte gebrauchen können.

S04: Langzeit-Verbleib dank Vertragsdetail?

Für das Team um Chef-Trainer Thomas Reis wäre es umso wichtiger, dass Jenz über den Sommer hinaus bei Königsblau bliebe. Mit 23 Jahren ist der Innenverteidiger noch jung und könnte eine langfristige Stütze für den S04 bilden.

Laut einem Bericht der „Sport Bild“ verfügt der Tabellenletzte der Fußballbundesliga sogar über eine Kaufpflicht in Höhe von vier Millionen. Die greift allerdings nur bei Klassenerhalt. Somit spielt der S04 in den verbleibenden 15 Spielen nicht nur um die Ligazugehörigkeit, sondern auch um Leistungsträger Jenz und Krauß. Bei Tom Krauß wurde bereits im Sommer eine bindende Vertragsoption vereinbart. Hält Schalke die Klasse, wird Krauß für drei Millionen Euro von RB Leipzig fest verpflichtet.

Dank Moritz Jenz sind die Hoffnungen auf den Klassenerhalt bei Königsblau gestiegen. Trotz acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, ist der Glaube bei S04 in den vergangenen zwei Spielen größer geworden. Ob den Schalkern tatsächlich die große Aufholjagd gelingt, bleibt abzuwarten. Mit Jenz haben die Verantwortlichen aber definitiv einen starken Transfer getätigt.