FC Schalke 04: Ben Manga fehlt beim Twente-Test – der Grund ist pikant

Der Härtetest vor dem Ligastart, die Generalprobe für Eintracht Braunschweig. Das Testspiel des FC Schalke 04 gegen Twente Enschede wollten viele Schalker live sehen. 3.000 kamen in den Marler Sportpark, fast 20.000 weitere schauten im Stream zu.

Einer aber fehlte. Ben Manga war beim letzten Vorbereitungsspiel des FC Schalke 04 nicht vor Ort. Der Grund ist pikant: Er hatte einen wichtigeren Auftrag – und war dafür im Ausland unterwegs.

FC Schalke 04: Ben Manga fehlt gegen Twente

Laut „Sky“ verpasste der neue Kaderplaner des S04 die Generalprobe gegen Twente, weil er sich am Mittwoch im Ausland befand. Und das war keineswegs ein Kurzurlaub. Ben Manga war auf der „Mission Spielmacher“ unterwegs. Er arbeitet derzeit intensiv an der nächsten Schalke-Verpflichtung.

Elf Neue sind schon gekommen, zwei weitere Neuzugänge sollen nach Möglichkeit noch folgen. Eine Verstärkung des Sturmzentrums wird noch gesucht, vor allem aber sieht man noch Verbesserungspotenzial in der Kreativabteilung. Die Suche nach einem „Zehner“, einem Mann für das offensive Mittelfeld, soll Manga laut Sky-Reporter Patrick Berger ins Ausland getrieben haben. Der Abgang von Supertalent Assan Ouedraogo wiegt hier noch immer schwer.

Neuer „Zehner“ soll kommen

Gelingt die Verstärkung noch bis zum Saisonstart? Am 3. August steht für den FC Schalke 04 mit dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig der Saisonstart an. Zeit für Neuverpflichtungen bleibt aber auch dann noch. Das Transferfenster schließt erst am 1. September.

