FC Schalke 04: Tillmann mit nächster Mega-Ankündigung – bei den Fans sorgt sie für Jubelsprünge

Neuzugänge, neuer Sponsor, neue Trikots: Hinter dem FC Schalke 04 liegen mehr als nur wilde Wochen. Beim Traditionsverein gibt es kurz vor dem Saisonstart der 2. Bundesliga jede Menge aufregende Nachrichten.

Die nächste Ankündigung folgte am Schalke-Tag. Nachdem die Königsblauen das Ausweichtrikot und das neue Heimtrikot bereits vorgestellt hatten, steigerte CEO Matthias Tillmann die Freude auf die anstehende Saison beim FC Schalke 04 nochmals gewaltig.

FC Schalke 04: Tillmann mit nächster Mega-Ankündigung

Lange mussten die Fans des FC Schalke 04 warten, doch seit einigen Tagen herrscht endlich Gewissheit. Die Suche nach einem neuen Hauptsponsor hat nämlich ein Ende. Am Freitag (19. Juli) verkündete Klubboss Matthias Tillmann die „Sun AG“ als neuen Hauptsponsor. Unmittelbar danach wurde das Ausweichtrikot des Revierklubs präsentiert.

Wenige Tage später, am Schalke-Tag (21. Juli) folgte der nächste Hammer. Auf der großen Bühne stellte der S04 das Heimtrikot für die Saison 2024/25 vor. Beide Trikots gefallen den S04-Anhängern. Aber das war noch nicht alles. Schließlich fehlt noch das Auswärtstrikot.

Tillmann kündigte vor mehr als 75.000 Fans vor der Schalke-Arena an, dass es „ein sehr besonderes Trikot“ wird. „Da freue ich mich auch drauf“, so der S04-CEO weiter. Mehr dazu wollte er aber nicht verraten.

Wie wird das neue Auswärtstrikot?

In den sozialen Netzwerken jedenfalls sorgte er mit den Aussagen für weitere Jubelsprünge bei den Fans des FC Schalke 04. Neben der Vorfreude gibt es jetzt auch ein Rätselraten, wie das neue Trikot aussehen wird. Welche Farbe wird es haben? Welche besonderen Merkmale werden auf dem Trikot zu sehen sein? Fragen, die vermutlich schon bald beantwortet werden.

Schließlich steht der Saisonstart unmittelbar bevor. Am 3. August steht das erste Spiel der 2. Bundesliga an. Die Königsblauen erwarten dann Eintracht Braunschweig in der Veltins-Arena und werden da mit den neuen blauen Trikots spielen. Spätestens zur Partie beim 1. FC Nürnberg (10. August) wird dann auch das neue Auswärtstrikot das erste Mal in einem Spiel getragen.