FC Schalke 04: Wichtige Entscheidung steht an – kommt es für IHN jetzt knüppeldick?

Der Saisonstart des FC Schalke 04 steht vor der Tür. Nach langer und intensiver Vorbereitung geht es mit einem fast komplett neuen Kader am ersten Spieltag gegen Eintracht Braunschweig (3. August, 20.30 Uhr).

Eine wichtige Entscheidung steht für Trainer Karel Geraerts bis dahin noch an: Wer wird in der kommenden Spielzeit zwischen den Pfosten des FC Schalke 04 stehen? Zu Beginn schien diesbezüglich alles klar zu sein – doch nun könnte es ganz anders kommen!

FC Schalke 04: Heekeren macht Hoffmann Konkurrenz

Früh in der Transferperiode schien die Torwartposition auf Schalke besetzt zu sein. Nach einer starken Saison in Braunschweig kam Ron-Thorben Hoffmann ablösefrei zu Königsblau und sollte der Nachfolger vom abgewanderten Marius Müller werden. Das bestätigte zunächst auch Cheftrainer Geraerts: „Er wurde geholt, um auf Schalke erster Torwart zu sein“, so der Belgier zu Vorbereitungsbeginn.

Doch der 42-Jährige fügte auch an: „Ich möchte erst auf dem Trainingsplatz und in den Testspielen schauen“. Und genau diese Eindrücke könnten den Coach nun zum Umdenken bewegen. Denn Justin Heekeren, der zur abgelaufenen Rückrunde nach Belgien verliehen war, liefert in der Vorbereitung bislang ab. Laut „Bild“ nehmen sich die beiden Torhüter, die sich neben dem Platz bestens verstehen, im Training auf sportlicher Ebene nichts.

Torwartfrage bleibt weiter offen

Gegenüber der „WAZ“ sagte Geraerts zuletzt zur Schalker Torwartfrage: „Wir entscheiden vor dem Spiel gegen Braunschweig“. Eine Entscheidung ist also noch nicht gefallen. Was allerdings gegen Hoffmann sprechen könnte: Bei der 0:2-Testspielniederlage gegen den FC Utrecht patzte der 25-Jährige böse. Einen Platz auf der Ersatzbank dürfte für den gebürtigen Rostocker ein Schlag ins Gesicht sein – war er doch vor Wochen noch als Stammkeeper angepriesen worden.

Justin Heekeren könnte sich dagegen als der große Profiteur entpuppen. Eine Tendenz in der Entscheidung zeichnet sich jedoch noch nicht ab. Karel Geraerts steht also eine äußerst schwierige Entscheidung bevor.