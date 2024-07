FC Schalke 04: Norbert Elgert findet kritische Worte – „Vorteile, die ich noch nicht sehe“

Beim FC Schalke 04 ist Norbert Elgert schon längst eine wahre Ikone. Viele Talente wie Manuel Neuer, Leroy Sane oder Joel Matip haben es unter dem langjährigen Cheftrainer der U19 in die Profimannschaft des S04 geschafft.

Für die jüngsten Entwicklungen hat der 67-Jährige allerdings wenig Verständnis. Im Gegenteil: Die Veränderungen des DFB gefallen dem Jugendtrainer des FC Schalke 04 überhaupt nicht!

FC Schalke 04: Elgert kritisiert Reform in Juniorenbundesliga

In der Juniorenbundesliga bahnen sich große Veränderungen an. Durch diese kann es für viele Mannschaften unter anderem dazu kommen, mehrmals in der Saison weite Wege auf sich nehmen zu müssen, um ihre Saisonspiele austragen zu können. Diese Reform stößt nicht überall auf Begeisterung.

Norbert Elgert sagte jüngst im Interview mit „Transfermarkt.de“: „Die Reform und die neuen Ligen leuchten mir noch nicht ein. In der zweiten Saisonphase und den neuen Gruppen muss vielleicht Paderborn nach München fahren. Das sind sicherlich interessante Spiele, die man sonst nicht hatte, ich halte es allerdings organisatorisch betrachtet für unnötig kompliziert. Die Spieler werden noch mehr unterwegs sein“, so Elgert.

Elgert will Schule nicht vernachlässigen

Außerdem fügt der U19-Cheftrainer an: „Es wird mit mir niemand einer anderen Meinung darüber sein, dass die Schule nach wie vor extrem wichtig ist und die Spieler sowieso zu wenig Zeit haben für die Schule, ihre Familien und ihre Freunde“. Dennoch betont Elgert abschließend: „Wir nehmen die neuen Gegebenheiten an“.

Für die U19 des FC Schalke 04 geht es in der neuen Vorrunde der Juniorenbundesliga unter anderem gegen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf. Dort sind die Wege also kurz. In der Hauptrunde erwartet die Mannschaft allerdings neue Gegner – und damit potenziell auch längere Strecken.