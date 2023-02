FC Schalke 04: Bitter! Leidenszeit für S04-Pechvögel setzt sich fort

Das Lazarett des FC Schalke 04 lichtet sich allmählich. Während Leistungsträger wie Rodrigo Zalazar, Alex Král und Thomas Ouwejan den Gelsenkirchener wieder voll zur Verfügung stehen, fallen andere Profis weiterhin aus.

Vor dem wichtigen Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Freitag (10. Februar, 20.30 Uhr) steht es um das Personal beim FC Schalke 04 deutlich besser als die Wochen zuvor. S04-Coach Thomas Reis kann mit nahezu voller Kapelle rechnen. Nur zwei Aufstiegshelden werden erneut im Kader fehlen.

FC Schalke 04: Keine Hilfe beim Kampf um die Rettung

Dem FC Schalke läuft die Zeit davon. Noch immer auf Platz 18 stehend, benötigt der Pott-Klub unbedingt Siege, um endlich die große Aufholjagd einläuten zu können. Zwar konnten sich die Knappen unter Trainer Reis zuletzt spielerisch steigern und stabilisieren, die Punkte fehlen jedoch weiterhin. Neben der sportlich prekären Lage kommen beim S04 immer wieder kleine oder größere Verletzungen wichtiger Spieler dazu. Für die Aufstiegshelden Marcin Kaminski und Danny Latza geht die Leidenszeit weiter. Auch im kommenden Spiel werden die beiden Routiniers nicht zur Verfügung stehen.

Während Kapitän Latza nach schwierigem Start in die Saison zuletzt viele Einsatzminuten sammelte und sich in die Startelf zurück spielte, fällt Kaminski seit dem ersten Spieltag aus. Auch eine mögliche WM-Teilnahme mit Polen verpasste der Innenverteidiger. Bei der Bundesliga-Rückkehr in Köln stand der Pole über die volle Distanz auf dem Platz. Seither plagten ihn erst eine Risswunde an der Wade, die erst sich privat zuzog und zuletzt eine andauernde Krankheit, die einen Einsatz am letzten Spieltag verhinderte.

Nach einer verletzungsgeplagten letzten Saison mit lediglich 15 Einsätzen wollte Latza als S04-Kapitän dieses Jahr noch einmal durchstarten und seinem Jugendklub bei der Mission Klassenerhalt helfen. Beide Vorhaben gelingen dem gebürtigen Gelsenkirchener seither eher weniger. Nun stoppt ihn laut Vereinsangaben eine Entzündung im Knie, um für Blau-Weiß auf dem Platz stehen zu können.

„Nichts überstürzen“ – Asamoah möchte es ruhig angehen lassen

Auch wenn die Ausfälle von Kaminski und Latza dem S04 weiter schmerzen, gilt es laut Gerald Asamoah bei Beiden abzuwarten und ihnen Zeit zu geben. „Marcin soll es diese Woche noch etwas ruhiger angehen lassen, bei Danny wollen wir nichts überstürzen“, sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung.

Ein anderer Leistungsträger kommt hingegen wieder zurück und könnte dem FC Schalke 04 bald wieder helfen. Liverpool-Leihgabe Sepp van den Berg ist nach seinem Bänderriss im Sprunggelenk wieder im Mannschaftstraining. S04-Fans, die hoffen, dass van den Berg schon gegen Wolfsburg im Kader stehen würde, werden jedoch enttäuscht. Ein paar weitere Trainingseinheiten brauche der junge Niederländer noch, so Reis.