Höhenflug von Ex-S04-Star geht weiter – jetzt geht der nächste Traum in Erfüllung

Bei Königsblau war er über zwei Jahre lang der Publikumsliebling und der Shootingstar der Mannschaft. Spätestens mit seinem 3:2-Siegtreffer gegen St. Pauli, mit dem er S04 2022 den Aufstieg beschert hatte, wurde Rodrigo Zalazar zum Star. Umso härter traf Königsblau seinen Abgang im vergangenen Sommer.

Nach dem erneuten Abstieg im letzten Jahr hat Zalazar S04 Richtung Portugal verlassen. Seine Entwicklung seither ist beeindruckend. Jetzt geht er den nächsten Schritt in seiner Karriere – Zalazar wird mehr und mehr zum Leistungsträger bei Braga.

Ex-S04-Liebling Zalazar mit nächstem Meilenstein

Der Uruguayer wäre wohl gerne weiter bei S04 geblieben. Doch die Perspektive bei Braga und die finanzielle Lage des S04 haben das nicht zugelassen. Nun spielt er seit mehr als einem Jahr in Portugal auf höchstem Niveau und zeigt, dass er dort nicht nur mithalten, sondern zu einer festen Größe avancieren kann.

In der letzten Saison spielte er in der Champions League unter anderem gegen Real Madrid und Neapel. Jetzt steht für Zalazar und Braga die Qualifikation zur Europa League auf dem Programm. Dabei konnte der Ex-Schalker beim 2:0-Heimsieg seiner Mannschaft gegen

Maccabi Petah Tikva seinen ersten Treffer auf europäischer Bühne erzielen.

Per Elfmeter versenkte er den Ball zum 2:0-Endstand im Netz. In der vergangenen Saison gehörte er schon zum erweiterten Stammkern der Mannschaft, in dieser Spielzeit wird er klarer Stammspieler sein. Eine Entwicklung, mit der so nicht so rechnen war.

Marktwert mehr als verdoppelt

Denn bei S04 zeigte Zalazar oftmals schwankenden Leistungen – er agierte zwischen Genie und Wahnsinn bei Königsblau. Der flexible Offensivkünstler hat sich bei Braga enorm gesteigert und in seine Leistung Konstanz reinbekommen. Das spiegelt auch sein Marktwert wider – der 24-Jährige konnte seinen Marktwert in dem einen Jahr verdoppeln.

Weitere News:

Zum Zeitpunkt des S04-Abgangs betrug sein Markwert laut „Transfermarkt.de“ knapp sechs Millionen Euro, nun sind es etwa 12 Millionen Euro. Zalazars Kurve geht steil nach oben und derzeit sieht alles danach aus, als würde er auch in diesem Jahr regelmäßig international spielen.