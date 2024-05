FC Schalke 04: Ex-Star im Sommer ablösefrei – Fans wollen ihn unbedingt zurücklocken

In England endet an diesem Wochenende eine Ära. Beim FC Liverpool hört Trainer Jürgen Klopp nach fast neun Jahren auf. Allerdings verlässt nicht nur er die „Reds“. Auch Joel Matip, seines Zeichens Ex-Fanliebling beim FC Schalke 04, wird gehen.

Das verkündete der Verein aus der Premier League kurz vor dem letzten Spieltag. Beim Heimspiel gegen Wolverhampton wird auch Matip verabschiedet. Spätestens jetzt träumt so mancher Fan von einer Rückkehr zum FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Matip in Liverpool verabschiedet

2016 herrschten auf Schalke noch andere Zeiten. Die Knappen spielten in der Bundesliga und im internationalen Geschäft. Matip war damals einer der gefeierten Spieler, hatte er es doch aus der Knappenschmiede bis zu den Profis geschafft. Seine Leistungen waren derart gut, dass Liverpool auf ihn aufmerksam wurde.

So ging es für den Innenverteidiger in besagtem Jahr an die Anfield Road, wo er bis heute blieb. Meister, Pokalsieger, Champions-League-Triumph – unter Klopp erlebte der ehemalige Spieler des FC Schalke 04 alles mit.

Kein Wunder, dass der ebenfalls scheidende Coach nur lobende Worte für Matip findet. „In all den Jahren bin ich mir nicht sicher, ob ich allzu viele Spieler kennengelernt habe, die mehr geliebt werden als Joel Matip“, lobt Klopp. „Wir waren gesegnet, ihn so lange bei uns zu haben.“

S04-Fans träumen

Und spätestens jetzt brechen bei zahlreichen Schalke-Fans die Dämme. Mehr denn je wünschen sie sich eine Rückkehr von Matip. „Komm heim, Junge“, schreibt ein Fan auf „X“. Ein anderer richtet sich an den neuen Kaderplaner von S04: „Ben Manga, du weißt was zu tun ist.“ Und: „Als Nostalgie und Charakter wäre es natürlich brutal geil.“

Allerdings stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit und dem Finanziellen. Sein Gehalt in Liverpool soll bei bis zu sechs Millionen Euro im Jahr liegen – völlig utopisch für den FC Schalke 04, selbst wenn es nur die Hälfte wäre.

Zudem ist Matip nach einem Kreuzbandriss im Dezember immer noch nicht wieder fit. Ob der 32-Jährige nach einem halben Jahr ohne Spielpraxis Schalke wirklich weiterhelfen könnte, ist unklar und wäre ein Risko – obwohl keine Ablöse anfällt.