FC Schalke 04: Yoshida erleichtert über DIESE Entscheidung – „Es ist nicht einfach“

Die Defensive des FC Schalke 04 steht. Zuletzt spielte Königsblau dreimal in Folge zu Null und ist somit seit 270 Minuten ohne Gegentreffer. Novum in der laufenden Saison. Es fehlt momentan lediglich die Durchschlagskraft in der Offensive.

Für Maya Yoshida, Innenverteidiger des FC Schalke 04, hat die defensive Stabilität einen bestimmten Grund. Damit spielt der Japaner auf seinen Innenverteidiger-Partner an und lobt Defensiv-Kollege Moritz Jenz.

FC Schalke 04: Kontinuität der Schlüssel des Erfolges

Maya Yoshida ist seit Sommer auf Schalke. Der 34-Jährige kam ablösefrei vom italienischen Erstligisten Sampdoria Genau. Mit 432 Pflichtspielen im Gepäck sollte Yoshida der erfahrene Abwehrchef der S04-Defensive werden. Dies gelang dem Japaner in der Hinrunde eher selten. Zu oft wirkte er in seinen Aktionen unglücklich und nervös. Seit Beginn der Rückrunde zeigt er nun das, was er unter anderem für Japan bei der WM auf den Rasen gebracht hat: Abgeklärtheit, Ruhe und Sicherheit in der Innenverteidigung. Die Folge: Drei Spiele ohne Gegentreffer.

Für Yoshida hat die Stabilität in der Defensive und seine Leistungssteigerung einen Hauptgrund: Kontinuität auf der Innenverteidiger-Position. Seit Neuzugang Moritz Jenz im Winter per Leihe aus Lorient nach Gelsenkirchen kam, bilden Yoshida und Jenz die Innenverteidigung bei Königsblau. Die beiden Defensivspieler haben sich extrem schnell aneinander gewöhnt und harmonieren gut miteinander.

Laut Yoshida sei es extrem wichtig, dass man sich auf den anderen verlassen könne und man sich genau kennt. Dies funktioniere nur durch ein eingespieltes Innenverteidiger-Duo.“Es ist nicht einfach, nahezu jedes Spiel die Partner zu wechseln, das haben wir im ersten Teil der Saison häufiger getan“, so der 34-jährige.

S04: Neuzugang stabilisiert S04-Abwehr

Für S04 war Moritz Jenz ein Glücksgriff. Er funktioniert ohne Eingewöhnungszeit und zeigt eindrucksvoll, welchen Einfluss er auf das Spiel von Blau-Weiß haben kann. Laut S04-Coach Thomas Reis mache Jenz Yoshida „stabiler“. Auch Yoshida selbst lobt seinen den 23-Jährigen. „Er ist jung, aber erfahren. Und hat eine ruhige Art, die unserem Spiel generell guttut“, lobt der japanische WM-Teilnehmer seinen jüngeren Teamkollegen.

Mit Marcin Kaminski, Malick Thiaw, Sepp van den Berg, Leo Greiml und Henning Matriciani hatte Yoshida insgesamt fünf unterschiedliche Innenverteidiger an seiner Seite. Moritz Jenz ist Nummer Sechs. So wie es ausschaut, funktioniert mit dem sechsten Partner auch Yoshida endlich so wie vorgestellt.