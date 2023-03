FC Schalke 04: Details enthüllt! Für IHN muss S04 tief in die Tasche greifen

Der FC Schalke 04 zeigt sich vor dem Revierderby am Samstag (18:30 Uhr) in einer guten Form. Nach zuletzt sechs Spielen ohne Niederlagen konnte der S04 sogar den letzten Tabellenplatz abgeben und kann so mit einer breiten Brust in das brisante Spiel gehen.

Dass der FC Schalke 04 in einer durchaus guten Ausgangssituation für das Derby und der restlichen Saison steht, ist auch den vielen Leihspielern zu verdanken. Besonders zwei Winterneuzugänge wussten in den jüngsten Partien zu überzeugen. Während die Vertragssituation bei Moritz Jenz schon recht früh klar wurde, sickerten nun auch Details über den Vertrag von Michael Frey durch.

FC Schalke 04: Verbleib über den Sommer hinaus?

Michael Frey steht symbolisch für den Schalker Aufschwung: Dem Neuzugang gelang in seinen acht Spielen für den S04 noch kein Tor. Doch: Mit seinem Einsatz und seinem unglaublichen Willen wirft der Stürmer sich in alles rein und hilft so dem Team von Thomas Reis enorm. Der bullige Angreifer ist sich für keinen Zweikampf zu schade und kämpfte sich so schnell in die Herzen der S04-Fans. Sein Motto: Es gelingt wahrlich nicht alles, aber mit vollem Einsatz kommt man trotzdem zum Erfolg.

Gerne würden ihn die S04-Anhänger bei Königsblau halten. Der Mittelstürmer ist bisher nur bis Sommer ausgeliehen. Frey kam im Winter vom belgischen Erstligisten Royal Antwerpen. Durch seinen Einsatz empfahl er sich aber durchaus für einen langfristigeren Verbleib im Ruhrpott. Nun wurden Details enthüllt, wie viel ein Verbleib von Frey kosten würde. Die im Leihvertrag vereinbarte Kaufoption soll um die zwei Millionen Euro betragen. Dies berichteten mehrere Medien übereinstimmend.

Ein fester Transfer des Schweizers würde jedoch wahrscheinlich nur Sinn ergeben, wenn Frey mit S04 den Klassenerhalt schafft. Zum einen ist der Offensivspieler schlicht zu gut für die zweite Liga, zum anderen wäre der finanzielle Aufwand für den Transfer im Abstiegsfall zu groß. Die klamme Königsblau-Kasse hätte im Falle des Abstieges wohl kein Geld, zwei Millionen für einen Spieler auszugeben.

Derbyheld für S04?

Michael Frey konnte bislang zwei Vorlagen verzeichnen. Unter anderem bereitete er das wichtige 1:0 von Dominick Drexler gegen den VfB Stuttgart vor. Ein Tor erzielte der Stürmer allerdings noch nicht. Gegen den VfL Wolfsburg schoss er das vermeintliche 1:0 – das Tor wurde durch eine Abseitsposition eines Mitspielers jedoch zurückgenommen.

Vielleicht hat sich Frey sein erstes Tor im Dress von Königsblau aber auch für einen ganz besonderen Moment aufgehoben: Mit einem Tor im Revierderby gegen Erzrivale Borussia Dortmund würde er sich bei einem positiven Ausgang auf Schalke wohl schon unsterblich machen. Vielleicht hebt er sich seinen Treffer für den S04 für genau dieses Spiel auf. Es wäre eine weitere passende Geschichte der bisherigen Rückrunde von Blau-Weiß.

Michael Frey und Schalke 04: Das könnte möglicherweise noch eine echte Liebesgeschichte werden. Die große Bedingung: Der Klassenerhalt. Nur wenn der S04 den Abstieg verhindern kann, wird eine feste Verpflichtung realistisch.