FC Schalke 04: Geraerts haut nach Stadion-Wirrwarr auf den Tisch – „Schwer zu verstehen“

Der FC Schalke 04 trifft am Dienstag (7. Mai, 18.30 Uhr) am Hamburger Millerntor auf den VfL Osnabrück. Aufgrund von akuten Mängeln an der Bremer Brücke, dem Heimstadion der Niedersachsen, musste das Spiel kurzfristig verlegt werden.

Die Diskussionen um einen neuen Austragungstermin und dem Ort der Partie artete in den vergangenen Tagen immer weiter aus. Letztlich legte die DFL aufgrund der Kurzfristigkeit ein Geisterspiel auf St. Pauli fest. Ein Szenario, dass der Trainer des FC Schalke 04, Karel Geraerts, überhaupt nicht nachvollziehen kann.

FC Schalke 04: Geisterspiel macht Geraerts fassungslos

Aufgrund der Patzer der Konkurrenz am Wochenende kann Königsblau mit einem Sieg gegen Osnabrück den Klassenerhalt schon in dieser Woche perfekt machen. Lediglich ein Sieg fehlt Schalke noch, um auch in der kommenden Saison sicher in Liga zwei zu spielen. Doch diese Aufgabe wird S04 ohne seine Fans auf den Rängen meistert müssen.

Denn der FC St. Pauli konnte gemäß der DFL-Statuten in der Kurzfristigkeit keine Zuschauer für das Spiel Osnabrück gegen Schalke zulassen. Das sorgte bei den Fans natürlich für Ärger. Und auch Geraerts ist ob des Geisterspiels fassungslos.

„Ich bin überrascht, dass wir ohne Fans spielen – es ist für mich auch schwer zu verstehen, dass es innerhalb von einer Woche nicht zu organisieren ist“, wetterte der Belgier in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Zwar kenne man dies bereits aus der Corona-Zeit, doch die Fans dürften speziell seiner Mannschaft enorm viel Kraft geben, erläuterte Geraerts.

Muss S04 nicht ganz auf die Fan-Unterstützung verzichten?

In der Tat ist wohl kaum eine Mannschaft so sehr auf seine Fans angewiesen wie der S04. Die Anhänger geben dem Geraerts-Team enorm viel Energie – das sieht man vor allem an den guten Auftritten und den passenden Ergebnissen in den Heimspielen. Doch nun werden die Knappen auswärts ohne ihre Fans ran müssen – keine allzu einfache Aufgabe.

Doch laut „Sky“ sollen sich einige S04-Fans tatsächlich organisieren, um das Team in Hamburg zu empfangen. Ob das letztlich auch so zustande kommen wird und wie genau das dann aussehen würde, ist noch unklar.