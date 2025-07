Überraschungscomeback auf Schalke! Ex-Profi steht vor Blitz-Rückkehr

Acht Jahre Schalke, von der Champions League bis in den Abstiegskampf, Aufstiegsheld und eine Vereinslegende der jüngeren Vergangenheit: Michael Langer ist in den letzten Jahren zu einer festen Größe auf Schalke geworden – obwohl er in seinen sieben Jahren bei S04 lediglich achtmal für Königsblau auf dem Platz stand.

Denn vor allem in der Mannschaft, in der Kabine war er enorm wichtig und hoch angesehen. Er war der „Papa“ des Teams, wie ihn viele Mitspieler immer wieder nannten, er war immer da, wenn es brenzlig wurde und half seiner Mannschaft abseits des Rasens enorm. Nach seinem Karriereende vor wenigen Wochen scheint er nun eine neue Rolle auf Schalke zu bekommen.

Langer war wohl der wichtigste Nicht-Stammspieler, den Schalke hatte. Der 40-Jährige war ein wichtiger Kopf des Teams und ist nicht nur von seinen vielen Trainern und Mitspielern, sondern auch stets von den Führungskräften und Fans geschätzt worden.

Langer, der einst noch für S04 in der Bundesliga auf dem Platz stand, hing nach der abgelaufenen Saison seine Schuhe an den Nagel. Der Österreicher, der 2007 die Deutsche Meisterschaft mit dem VfB Stuttgart gewonnen hat, beendete seine Karriere nach knapp 20 Jahren im Profifußball.

In der Kabine wird man den Routinier schmerzlich vermissen, war er doch ein wichtiges Sprachrohr des Teams. Allerdings könnte Langer laut „Ruhr Nachrichten“ schon bald wieder einen Job am Berger Feld haben – eine Rückkehr in anderer Funktion bahnt sich an.

Neue Rolle für Langer?

Am Dienstag (23. Juli) verfolgte Langer das Training seiner alten Teamkollegen an der Seiten von S04-Sportchef Frank Baumann. Danach habe es laut den „Ruhr Nachrichten“ noch ein Gespräch zwischen Langer, Baumann, Rene Grotus (Referent Sport) und Kaderplaner Ben Manga gegeben. Es scheint, als würde Langer schon in Kürze einen neuen Job auf Schalke antreten können.

Langer absolvierte in den vergangenen Jahren ein Fernstudium in Spielanalyse und Scouting und könnte in diese Bereiche weiter eintauchen. Der 40-Jährige wird also wohl in Kürze wieder regelmäßig auf Schalker anzutreffen sein.