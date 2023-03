Schalke – BVB: Derby wirft seine Schatten voraus – S04-Fans senden hässliche Botschaft

Das Revierderby Schalke – BVB wirft seine Schatten voraus, die ersten „Freundlichkeiten“ unter den Fan-Gruppierungen wurden bereits ausgetauscht. Jetzt haben mutmaßliche Anhänger des FC Schalke 04 nachlegt.

Am Dienstag (7. März) ist eine eindeutige Botschaft in Richtung Borussia Dortmund an einer S-Bahnhaltestelle in Bochum aufgetaucht. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt.

Schalke – BVB: Zwei Puppen und ein Hass-Banner

Zwei lebensgroße Puppen und ein fieses Banner entdeckten Passanten am Dienstagmorgen im Treppenaufgang an der S-Bahnhaltestelle in Bochum-Langendreer. Die Puppen waren aus Maleranzügen vollgestopft mit Zeitungen gebastelt worden, auf dem Banner stand: „Ganze GE hasst den BVB“. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei Bochum gegenüber dieser Redaktion. Inzwischen wurden Puppen und Banner entfernt.

Die Ermittlungen habe man jetzt aufgenommen, stehe aber noch ganz am Anfang. Hinweise auf mutmaßliche Täter gibt es bislang noch nicht. Die Informationen des Vorfalls werden auch an die Kollegen aus Gelsenkirchen und Dortmund weitergeleitet.

Revierderby: Polizei in Alarmbereitschaft

Angesichts des Revierderbys befindet sich die Polizei aktuell ohnehin im Alarmbereitschaft. Schon vor einigen Wochen hatte es einen fiesen Angriff auf die aktive Schalker Fan-Szene (rund 600 Mann) gegeben. Am 19. Februar tauchten Anhänger von Borussia Dortmund und Rot-Weiß Essen auf und attackierten die Schalker mit Baseballschlägern und anderen Handwaffen (Hier mehr dazu!).

Angesichts des bevorstehenden Revierderbys ist noch mit weiteren Aktionen der aktiven Fan-Szenen zu rechnen. Für die Polizei wird das Topspiel Schalke – BVB am Samstag (11. März, 18.30 Uhr) zu einer großen Herausforderung.