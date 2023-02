FC Schalke 04: Mehrere Schwerveletzte! BVB-Hooligans attackieren S04-Fans

Hässliche Szenen am Sonntagmorgen (19. Februar) in Gelsenkirchen-Schalke! Dort versammelten sich in den frühen Morgenstunden hunderte Anhänger aus der organisierten Fanszene des FC Schalke 04, um mit Bussen zum Auswärtsspiel zu Union Berlin zu fahren.

Um 6.22 Uhr tauchten plötzlich mindestens hundert gewaltbereite Anhänger aus den Fanszenen von Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen auf. Sofort brach eine Massenschlägerei zwischen den Fans von BVB und RWE auf der einen sowie den Anhängern des FC Schalke 04 auf der anderen Seite aus. Nach Informationen der Polizei Gelsenkirchen kamen dabei Baseballschläger sowie weitere Schlagwerkzeuge zum Einsatz.

FC Schalke 04: Ultras werden attackiert

Die Angreifer aus Dortmund und Essen hatten sich bereits wieder aus dem Staub gemacht, als die Polizei eintraf. Die traurige Bilanz der hässlichen Ereignisse: Mindestens vier Personen wurden schwer verletzt, darunter auch ein Busfahrer. Die Verletzten wurden zunächst vor Ort von Rettungskräften versorgt. Anschließend kamen sie in ein Krankenhaus.

Nun ermittelt die Polizei Gelsenkirchen wegen Landfriedensbruchs sowie gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.

Auseinandersetzungen zwischen Fans von BVB und Schalke

Immer wieder kommt es zwischen den rivalisierenden Fangruppen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Einen besonders schrecklichen Vorfall hatte es im vergangenen Herbst gegeben.

Vor dem Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 (1:0) hatte ein S04-Fan einem 12-jährigen BVB-Anhänger die Nase gebrochen. Der 20-jährige Schalker war mit der S2 auf dem Weg zum Spiel, als der Zug am Bahnhof Castrop-Rauxel zum Stehen gekommen war. Dort warf der Schalke-Fan eine Glasflasche aus dem Zug und traf den 12-Jährigen im Gesicht.

Beamte der Bundespolizei Dortmund konnten den Täter sofort im Zug stellen. Dass dieser sich umgehend bei dem Jungen entschuldigte, änderte nichts daran, dass er sich mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung konfrontiert sah.

Schalke und BVB gegen Berliner Teams

Der FC Schalke 04 ist am Sonntagnachmittag zu Gast bei Union Berlin. Auch Revier-Rivale Borussia Dortmund trifft am Sonntag auf einen Club aus der Hauptstadt, wenn der BVB die Hertha empfängt.