FC Schalke 04: Reis macht vor Union-Spiel klare Ansage – „Kann nicht Schalkes Welt sein“

In den letzten drei Spielen hat sich der FC Schalke 04 stark formverbessert gezeigt. Kein einziges Gegentor musste die Mannschaft von Trainer Thomas Reis hinnehmen, allerdings hat sie auch keins geschossen. Drei torlose Unentschieden brachten den Königsblauen drei Punkte, mit denen sie zumindest mal näher an das rettende Ufer herangerobbt sind.

Gegen Union Berlin steht für den FC Schalke 04 nun ein schwieriges Auswärtsspiel an. Zur Herangehensweise der Königsblauen hat sich nun Thomas Reis geäußert.

FC Schalke 04: Reis spricht über Matchplan

Die letzten drei Spiele der Schalker endeten mit einem torlosen Unentschieden. Diese Serie soll nun gebrochen werden, zumindest, wenn es nach dem Plan von Thomas Reis geht. Auf der Pressekonferenz der Königsblauen vor der Partie in der Hauptstadt am Sonntag (19. Februar) hat der Coach der Schalker verraten, dass er gegen Union auf Sieg spielen will.

„Wir fahren zu einem Spiel und wollen gewinnen. Ob es letztendlich passiert – dafür müssen erstmal die 90 Minuten gespielt sein. Dahinzufahren und zu sagen ‚Wir wollen nur verteidigen‘ oder ‚Wir wollen nur auf einen Punkt spielen‘, das ist nicht die Welt von mir und kann auch nicht die Welt von Schalke sein, auch wenn wir in einer schwierigen Situation stecken“, so der Trainer von S04.

FC Schalke 04: Reis muss auf Sextett verzichten

Schwieriger dürfte die Aufgabe gegen die formstarken Unioner besonders deswegen werden, weil Thomas Reis sechs wichtige Spieler ausfallen. Verzichten muss der Chefcoach auf Sebastian Polter, Sepp van den Berg, Justin Heekeren, Danny Latza, Marcin Kaminski und Niklas Tauer.

Tim Skarke könnte sich auch noch zur Ausfallliste hinzugesellen. Nach seinen Fußproblemen steht sein Einsatz noch auf der Kippe. Der neugewordene Vater Moritz Jenz ist hingegen wieder im Training.