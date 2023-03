FC Schalke 04: Vertrag überraschend aufgelöst! Neuer Job für Ex-S04-Coach?

Für den FC Schalke 04 steht am Wochenende das erste Heim-Derby gegen Borussia Dortmund seit dem Wiederaufstieg auf dem Plan. Aufgrund der guten Form beider Teams könnte das ohnehin schon äußerst brisante Spiel zusätzlich an Dramatik gewinnen.

Dass der FC Schalke 04 dieses Spiel überhaupt bestreiten darf, ist auch einem Ex-Trainer aus der vergangenen Saison zu verdanken. Nun wurde der Vertrag des ehemaligen Übungsleiters vor Ablauf überraschend aufgelöst.

FC Schalke 04: Grammozis nicht mehr unter Vertrag

Der FC Schalke 04 hat das erste Mal seit Jahren nur einen einzigen Trainer auf der Gehaltsliste. Mit Thomas Reis steht tatsächlich nur der aktuelle Trainer des S04 bei Königsblau unter Vertrag. Am Mittwochnachmittag (8. November) sickerte die Nachricht durch, dass die Verantwortlichen des Pottklubs den Vertrag mit Ex-Coach und Abstiegs-Trainer Dimitrios Grammozis aufgelöst. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Zuerst hatte der „Kicker“ darüber berichtet.

+++ FC Schalke 04: Bittere Derby-Nachricht für Fans – DARAUF müssen sie verzichten +++

Der Vertrag des Griechen hatte sich durch den Bundesliga-Aufstieg seines ehemaligen Teams um ein Jahr automatisch, mit verbesserten Konditionen, verlängert. Die Arbeitspapiere des 44-Jährigen liefen ursprünglich noch bis zum Juni dieses Jahres. Nun einigten sich Schalke und Grammozis also auf eine vorzeitige Auflösung seines Vertrages. Der Ex-Coach kam seinem ehemaligen Arbeitgeber entgegen und verzichtet auf etwas Geld.

In der Aufstiegssaison wurde Grammozis am 5. März 2022 nach einer Heimniederlage gegen Hansa Rostock auf Schalke entlassen. Besonders kurios: Der Grieche war auf den Tag genau ein Jahr im Amt. Sein Debüt als S04-Coach feierte er in der Abstiegssaison am 5. März 2021 beim 0:0 gegen Mainz. Anschließend stieg er mit Königsblau ab. Nach einer durchwachsenen Saison zog der S04 nach dem 25. Spieltag die Reißleine – unter Interimscoach Mike Büskens feierte Blau-Weiß nach einer Mega-Aufholjagd bekanntermaßen schließlich doch noch den Aufstieg.

Neuer Job der Grund für die Vertragsauflösung?

Ein Grund für die durchaus überraschende Vertragsauflösung des ehemaligen Schalke-Trainers könnten die Zukunftspläne des gebürtigen Wuppertalers sein. Er strebe nach einigen Monaten ohne Job ein neues Engagement an. Ob der Verein schon feststeht, ist allerdings noch nicht bekannt. Eine Möglichkeit bietet sich für den Griechen eventuell mit der DSC Arminia Bielefeld. Der Zweitliga-Klub feuerte am Dienstag Trainer Daniel Scherning nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg – die Ostwestfalen stehen auf dem 16. Platz der zweiten Liga. Nach dem Bundesliga-Abstieg in der letzten Saison droht den Bielefeldern jetzt sogar der Durchmarsch in die dritte Liga.

Mehr News zum S04:

Nun könnte Dimitrios Grammozis also bei der Arminia anheuern, um den Abstieg in die dritte Liga zu verhindern. Das Kapitel beim FC Schalke 04 ist nun endgültig Geschichte. Für den klammen Bundesligisten durchaus eine positive Nachricht. Vor allem die Finanzabteilung bei Königsblau dürfte sich freuen.