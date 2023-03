Schalke – BVB: S04 macht Ankündigung vor Derby – sie betrifft alle Fans

Am Wochenende steht der Ruhrpott für mindestens 90 Minuten wieder still. Die Partie Schalke-BVB ist wohl das polarisierendste Spiel im deutsche Fußball. Dementsprechend groß ist die Anspannung vor dem Revierderby.

Das ist nicht nur bei den Fans, sondern auch bei den Sicherheitskräften und den Vereinen, zu spüren. Der FC Schalke 04 trifft nun bezüglich des Spiel Schalke-BVB eine Entscheidung, die die Fans beider Fanlager betreffen wird.

Schalke-BVB: Kein Bier in der Veltins Arena

Wenn Blau-Weiß und Schwarz-Gelb im Revierderby aufeinander treffen, ist von Natur aus Brisanz geboten. Beide Vereine verfügen über große Fanlager, die sich bekanntermaßen nicht sonderlich gut ausstehen können. In der Vergangenheit gab es immer mal wieder kleinere oder größere Eskalationen rund um das Spiel.

Um möglichen Ausschreitungen frühzeitig vorbeugen zu können, hat der S04 am Mittwoch beschlossen, keine alkoholischen Getränke im Stadion zu verkaufen. Diese Regelung gilt darüber hinaus auch für den gesamten Bereich rund um das Stadion. Dies vermeldete der Verein in den sozialen Medien.

Hinter diesem Verbot steckt die möglicherweise gefährdete Sicherheit durch übermäßigen Alkoholkonsum. Das Sicherheitskonzept von S04, das den normalen Ablauf und dem damit verbundenen Verkauf von Bier und Co. beinhaltet, wurde von den Sicherheitsbehörden abgelehnt. Zu hoch sei das Risiko, dass es durch den Alkoholkonsum Gewalt und Ausschreitungen geben könnte. Sowohl der Verein als auch die Behörden entschieden sich daher, auf den Verkauf von alkoholischen Getränken zu verzichten.

Derby erstmals seit langer Zeit wieder Topspiel

Ein entscheidender Faktor für diese Entscheidung ist sicherlich auch die Ansetzung des Derbys. Erst zum zweiten Mal seit 2011 findet das Duell zwischen S04 und BVB am Abend mit Fans stand. Zuletzt gab es lediglich in der Corona-Pandemie Abendspiele. Dementsprechend groß ist die Aufregung vonseiten der Polizei und den Sicherheitsbehörden. Zuletzt gab es ein selbiges Alkoholverbot in der vergangenen Zweitliga-Saison beim Hochrisiko-Spiel gegen Dynamo Dresden. Damals war es das erste Spiel nach den Corona-Beschränkungen, das vor vollem Haus stattfand. Auch da verkaufte der S04 keine alkoholischen Getränke im und rund um das Stadion.

Die Fans sind davon eher weniger begeistert. Aus Sicht der Anhänger würde ein Alkoholverbot im Stadion keine Gewalt verhindern. Es würde nur darauf hinauslaufen, dass sich die meisten schon vor dem Spiel betrinken werden. Wie genau sich diese Maßnahme dann im Endeffekt auswirkt und ob das Alkoholverbot tatsächlich mehr Sicherheit für alle gewährleistet, bleibt abzuwarten. Gewiss ist es aber eine harte Botschaft – sowohl für die Anhänger von Blau-Weiß als auch für die Fans von Schwarz-Gelb.