NBA-Finals: Deutscher Star überrascht vor Entscheidungsspiel – „So komisch das klingt“

Isaiah Hartenstein steht mit den Oklahoma City Thunder in den NBA-Finals vor dem entscheidenden siebten Spiel gegen die Indiana Pacers. Seine lange, unsichere Karriere sieht der 27-jährige Profi nun als gute Vorbereitung auf diesen Moment: „Meine ganze Karriere war irgendwie ein siebtes Spiel. So komisch das klingt, aber ich war wahrscheinlich nervöser vor dem Trainingslager, als ich nur einen Vertrag fürs Trainingslager hatte, als jetzt.“

Diese Erfahrungen hätten ihn auf große Herausforderungen wie die NBA-Finals vorbereitet. Jetzt soll im siebten und letzten Finalspiel der Titel folgen.

Hartensteins Entwicklung in der NBA

Hartenstein spielt inzwischen seine siebte NBA-Saison. In den ersten Jahren stand er bei Teams wie den Houston Rockets und Denver Nuggets meist in Nebenrollen. Ein echter Durchbruch gelang ihm erst in der letzten Saison bei den New York Knicks.

Danach folgte der Wechsel zu den Thunder, bei denen er einen lukrativen Dreijahresvertrag über 87 Millionen US-Dollar unterschreiben konnte. Nun ist er dort eine feste Größe und kann seine vollen Qualitäten zeigen.

NBA-Final-Serie auf Messers Schneide

Die Finals stehen nach sechs Spielen 3:3 – das große Finale entscheidet alles. Die Thunder genießen Heimrecht und gehen als leichter Favorit ins Spiel. Für beide Teams wäre der Titel der erste ihrer Vereinsgeschichte. Die Vorgänger-Franchise der Thunder, die Seattle SuperSonics, feierte jedoch einst einen Meisterschaftserfolg.

Hartenstein zeigt sich zuversichtlich und entschlossen: „Du tust alles, um in einen solchen Moment zu kommen. Und jetzt, wo wir da sind, sind wir bereit.“ Sein Team und er wollen den Heimvorteil nutzen und Geschichte schreiben. Sein langer, harter Weg in der NBA könnte mit einem Titel gekrönt werden.

