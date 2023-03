FC Schalke 04: Deutliche Ansage vor Revierderby – „Es wird nicht leicht für sie“

Am kommenden Samstag (11. März) steht das Revierderby auf dem Programm. Dann trifft der FC Schalke 04 in der heimischen Veltins-Arena auf den Meisterschaftsaspiranten aus Dortmund.

Auch wenn die Tabelle die beiden Kontrahenten mit 30 Punkten Abstand trennt, wollen die Königsblauen alles versuchen, um dem Reviernachbarn das Leben so schwer wie möglich zu machen. Dies hat nun ein Star und Publikumsliebling des FC Schalke 04 verraten.

FC Schalke 04: Zalazar mit Ansage in Richtung Dortmund

In einem Interview mit den „Kicker“ hat S04-Star Rodrigo Zalazar über das anstehende Spiel gegen den BVB gesprochen. „Ich will gewinnen“, lautet seine Kampfansage in Richtung der Dortmunder. Dann ergänzt er: „Es wird nicht leicht für sie bei uns mit unserem Publikum im Rücken.“

In dieser Saison hat das Derby nicht nur wegen seiner ohnehin schon immerwährenden Brisanz eine enorme Wichtigkeit für die Königsblauen, sondern auch wegen der Situation der Schalker im Abstiegskampf. „Diese Wochen sind sehr wichtig für den weiteren Saisonverlauf“, meint auch der Uruguayer.

FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund: Das Duell der Ungeschlagenen

Dass Zalazar bei der Derby-Niederlage im Hinspiel erst neun Minuten vor dem Ende in die Partie kam, ärgerte den Mittelfeldspieler. Darüber sei er „sehr enttäuscht“ gewesen, weswegen er das Duell in der Veltins-Arena „kaum erwarten“ könne. „Ich liebe diese Spiele mit diesem besonderen Druck“, meinte er dann.

Ebenso wie der BVB sind auch die Schalker in der bisherigen Bundesliga-Rückrunde ungeschlagen. Während die Gelsenkirchener mit vier Unentschieden und zwei Siegen den Abstand auf das rettende Ufer verkürzen konnten, schafften es die Schwarzgelben, zurück auf Augenhöhe mit dem FC Bayern zu kommen und das Meisterschaftsrennen wieder spannend zu gestalten.