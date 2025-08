Schulbeginn steht vor der Tür: Eltern dürfen das nicht vergessen – sonst könnten Tränen fließen

Wenn die Allerkleinsten eng an eng nebeneinander stehen und aufgeregt miteinander schwatzen, ist klar: Ein neues Schuljahr hat begonnen. Für die Jüngsten bedeutet das, dass die Einschulung vor der Tür steht.

In der Tasche darf nicht nur das Taschentuch nicht fehlen – schließlich wird Mutti bestimmt, die eine oder andere Träne verdrücken –, sondern auch die Schultüte muss dabei sein. Doch was gehört überhaupt in die Zuckertüte hinein? Einiges! Wer sein Kind nicht enttäuschen will, sollte unbedingt weiterlesen.

Was gehört in die Schultüte? Süßigkeiten, Spielzeug & Co.

Klar ist: Eine bunte Mischung aus kleinen Überraschungen macht die Schultüte zu etwas ganz Besonderem. Und da darf natürlich etwas zum Naschen nicht fehlen. Ob klassische Gummibärchen, der Lieblings-Schokoriegel oder fruchtige Quetschies – Süßes ist ein Muss. Wer etwas mehr ausgeben möchte, kann beispielsweise Mini-Schokoladentafeln mit Fotodruck wählen.

Natürlich dürfen auch kleine Spielereien nicht fehlen, zum Beispiel ein lustiger Flummi, ein Kuscheltier, ein Freundschaftsbuch oder ein Malbuch für die Nachmittage nach dem Schulstart. Für einen Wow-Effekt können kleine Überraschungen wie ein Kartenspiel, eine Tonie-Figur oder ein Mini-Bauset sorgen.

++ Bürgergeld: Tochter kehrt Schule den Rücken zu – ihre Eltern freut es ++

Neben all dem Spiel und Spaß dürfen natürlich auch die wichtigen Materialien nicht fehlen. Dazu gehören Dinge, die bald ganz wichtig sind: das Schulmaterial. Radiergummis in Tierform, bunte Stifte, ein Lineal, ein Regenschirm oder ein hübscher Spitzer passen wunderbar hinein. Vielleicht findet auch ein kleines Federmäppchen mit dem Lieblingsmotiv, eine Trinkflasche oder sogar ein hübsch verpackter Tuschkasten mit hochwertigen Stiften Platz in der Schultüte.

DAS solltest du nicht vergessen

Und dann sind da noch die unbezahlbaren Dinge: ein kleiner Glücksbringer, ein selbst gemalter Stundenplan oder ein Brief von Mama oder Papa mit Mut machenden Worten, die sagen: „Du schaffst das!“ Diese kleinen, persönlichen Schätze machen die Schultüte erst wirklich einzigartig. Wenn in der Schultüte noch ein wenig Platz ist, kannst du sie prima mit günstigem Krimskrams füllen. Sicherlich freut sich das Schulkind über ein lustiges Spiel, Seifenblasen und Kinder-Tattoos.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Doch nicht nur der Inhalt, sondern auch das Gewicht wird für die kleinen Racker wichtig sein. Achte also darauf, dass die Tüte nicht zu schwer wird, denn sie muss schließlich von den Kindern getragen werden. Packe am besten auch eine Kleinigkeit für das kleine Geschwisterkind ein, dann ist am Ende des Tages sicherlich niemand traurig.

Mehr News:

Ob günstig oder etwas edler – entscheidend ist nicht der Preis, sondern die Liebe, mit der die Schultüte gefüllt wird. Am besten füllt man sie mit einer Mischung aus Süßem, Nützlichem und Herzensdingen, damit sie zu einem unvergesslichen Geschenk zum Schulbeginn wird.