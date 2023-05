FC Schalke 04: Torwart-Talent erzielt Kopfballtor – doch er kann sich nicht darüber freuen

Die Profis des FC Schalke 04 stecken tief im Abstiegskampf. Dafür kämpfen die Talente aus der Knappenschmiede um Pokale. Für die U19 der Königsblauen stand am Donnerstag (18. Mai) das Finale im Westfalenpokal an.

Gegen den SC Paderborn wollte die U19 des FC Schalke 04 eine enttäuschende Saison immerhin noch positiv gestalten. Doch am Ende reichte es nicht – da half auch ein spektakulärer Torwart-Treffer nicht.

FC Schalke 04: U19 verliert Finale im Westfalenpokal

Etwas mehr als eine Woche nach dem gewonnen Revierderby gegen den BVB im Halbfinale (3:0) wollte die U19 des FC Schalke 04 den Westfalenpokal für sich entscheiden. Es wäre der zwölfte Pokalgewinn für U19-Coach Norbert Elgert gewesen. Dafür hätte der SC Paderborn besiegt werden müssen.

Die Ostwestfalen allerdings machten es den Knappen schwer, gingen direkt nach sechs Minuten durch Joel Vega Zambrano mit 1:0 in Führung. Die Elgert-Elf tat sich schwer und konnte zahlreiche Top-Chancen nicht verwerten.

Auch nach dem Seitenwechsel waren weder Top-Torjäger Keke Topp noch seine Teamkollegen Kelsey Meisel oder Yannick Tonye erfolgreich. Wie es im Fußball so üblich ist, wird man halt dafür bestraft. In der 64. Minute verwandelte Paderborns Medin Kojic einen Freistoß wunderschön in den Winkel zum 2:0. Die A-Junioren des FC Schalke drängten auf den Anschlusstreffer in der Schlussphase, der in der 88. Minute dann auch tatsächlich gelang.

Torwart-Talent Podlech erzielt Kopfballtor

Nach einer Ecke stieg Torwart-Talent Luca Podlech am höchsten und erzielte das 1:2 aus Sicht des FC Schalke 04. Es war ein toller Kopfballtreffer, der an Jens Lehmann erinnerte. Die S04-Legende erzielte im Dezember 1997 als erster Schlussmann aus dem Spiel heraus ein Tor für seine Mannschaft.

Luca Podlech gelang im Westfalenpokalfinale ein Kopfballtreffer, doch der kam zu spät. Foto: IMAGO/Patrick Ahlborn

Der Podlech-Treffer war allerdings zu wenig. In der Nachspielzeit schafften es die Königsblauen nicht, den Ausgleich zu erzielen. Am Ende jubelte der SC Paderborn und streckte im Parkstadion vor etwas mehr als 1.000 Zuschauern den Westfalenpokal in die Höhe.

Für die U19 des S04 endet damit eine enttäuschende Saison ohne Titel. Besser machen kann es die U17 der Schalker. Am Mittwoch (17. Mai) zogen die B-Junioren im Halbfinale gegen den VfL Bochum ins Endspiel des Westfalenpokals ein. Im Finale geht es dann gegen die U17 von Preußen Münster.