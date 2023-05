FC Schalke 04 ohne Bülter gegen Frankfurt: Jetzt braucht S04 wieder eine Gala von IHM

Am kommenden Samstag (20. Mai, 15.30 Uhr) trifft der FC Schalke 04 auf Eintracht Frankfurt. Wenn man auch in der kommenden Saison erstklassig sein möchte, sind die Knappen im Heimspiel gegen die Hessen zum Siegen verdammt. Es ist das vielleicht wichtigste Spiel der Saison. Ein (weiteres) Endspiel um den Klassenerhalt.

Ausgerechnet in diesem so wichtigen Spiel fehlt Marius Bülter. Der Angreifer ist der Mann der Rückrunde und ist in den vergangenen Wochen zur Lebensversicherung gereift. So müssen andere Spieler die Aufgaben von Bülter übernehmen und die drei Punkte für den FC Schalke 04 sichern.

FC Schalke 04: Bülter fehlt gelbgesperrt

Der vergangene Samstag (13. Mai) war für Königsblau zum Vergessen. Neben der schlechten Leistung und der herben 0:6-Niedrlage bei den Bayern holte sich auch S04-Top-Torschütze Marius Bülter die fünfte Gelbe Karte ab. Damit fehlt der 30-Jährige im kommenden Heimspiel gegen Frankfurt. Dies ist enorm bitter. Bülter sorgte in den vergangenen Wochen nicht nur für enorm wichtige Tore, sondern strahlte auch ein gewisses Selbstvertrauen und Selbstverständnis aus, das dem Pottklub sonst in vielen Aktionen fehlt.

Zwölf Torbeteiligungen, neun davon in der Rückrunde. Bülter ist zweifelsohne der Spieler der Rückrunde. Beim 0:6 in München musste er notgedrungen in einen Defensiv-Zweikampf mit Bayern-Star Noussair Mazraoui. Die Folge: Foul und Gelb. „Ich will ihn in diesem Moment gar nicht foulen, kreuze aber seinen Laufweg und komm nicht mehr weg“, erklärte der Offensiv-Akteur nach der Partie.

Im Heimspiel gegen Frankfurt müssen so andere für Tore sorgen. Gegen die Hessen wird sich zeigen, wie abhängig man tatsächlich von Bülter ist. Klar ist: Königsblau wird Tore brauchen, um in der Liga zu bleiben. Nun müssen andere an ihrem Tor-Konto schrauben und zeigen, dass es auch ohne den Top-Torschützen geht.

Skarke als Bülter-Ersatz?

Ein Kandidat für die Bülter-Position ist sicherlich Tim Skarke. Die Union-Leihgabe ist ebenfalls dribbelstark und schnell. Skarke kann immer wieder für Überraschungsmomente sorgen. So wie beim 5:2-Sieg gegen die Hertha, als er ein Traumtor und eine Vorlage beisteuerte. Eine ähnliche Gala-Vorstellung könnte der S04 auch gegen die Eintracht gebrauchen. Das Potenzial, ein Spiel entscheiden zu können, hat Skarke in jedem Fall. Fraglich ist nur, ob er nach seiner Verletzung auch wieder mehr als eine halbe Stunde spielen kann.

Vor dem Bayern-Spiel erklärte S04-Coach Thomas Reis, dass Skarke noch keine echte Option für die Startelf gewesen sei. In Mainz und in München kam er nur auf 11 beziehungsweise 25 Minuten. Gegen Frankfurt braucht das Team ihn aber länger. Dazu brauchen sie ihn in Top-Form. Gemeinsam mit seinen Offensiv-Kollegen muss er den Ausfall von Bülter kompensieren und für Torgefahr sorgen. Andernfalls könnte es in Gelsenkirchen ziemlich düster werden.