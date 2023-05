Ex-Schalke-Star Thiaw erlebt Horror-Nacht – auch die S04-Fans leiden mit ihm

Nach seinem Abgang vom FC Schalke 04 hat Malick Thiaw nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun. Im Gegenteil: Das ehemalige S04-Talent ist mittlerweile bei den ganz Großen im Weltfußball angekommen.

Denn im Champions-League-Halbfinale hatte der Ex-Schalke-Star die Möglichkeit, sich für das Endspiel zu qualifizieren und vom Henkelpott zu träumen. Davon musste sich der Verteidiger jedoch am Dienstagabend (16. Mai) verabschieden.

Ex-Schalke-Star Thiaw am Boden zerstört

Vom Abstiegskampf in die Champions League: Malick Thiaw darf sich nach seinem Abschied vom FC Schalke 04 freuen. Er spielt gegen die besten Fußballer der Welt und muss nicht bis zum Saisonende zittern, den Abstieg antreten zu müssen wie in der Saison 2020/21 mit den Königsblauen. Stattdessen kämpfte er mit AC Mailand um Titel.

Meisterschaft, Pokal, Superpokal und Champions League. In allen vier Wettbewerben hatten Thiaw und Co. die Möglichkeit, eine Trophäe zu holen, doch in dieser Saison werden die Rossenori leer ausgehen. In der Liga jubelte der SSC Neapel, im italienischen Superpokal gab es eine heftige 0:3-Niederlage gegen Stadtrivale Inter Mailand und im Pokal war schon im Achtelfinale Schluss.

Da wäre aber dann noch die Königsklasse. AC Mailand schaffte es bis ins Halbfinale und musste erneut gegen Inter ran. Nach einer 0:2-Niederlage im Hinspiel hofften die Rot-Schwarzen auf eine Überraschung. Doch diese blieb aus. Für Thiaw wurde der Abend trotz Startelf-Einsatz aber noch bitterer.

S04-Fans leiden mit Thiaw

Der ehemalige Schalke-Star zeigte eine ordentliche Leistung, wollte mit seinem Klub unbedingt den Rückstand aufholen, musste aber in der 64. Minute dann verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nur wenige Minuten später erzielte Inter durch Lautaro Martinez (75.) dann die 1:0-Führung. Für Thiaw und AC Mailand war es nicht mehr möglich, drei Tore in der restlichen Spielzeit zu erzielen. Somit endet eine titellose Saison für den amtierenden Meister und Thiaw, den die S04-Fans weiterhin verfolgen und mit ihm gelitten haben.

„Schade für Thiaw. Gutes Spiel gemacht und die S04-Knappenschmiede stolz gemacht“, „Ich hätte es Thiaw gegönnt, ins Finale einzuziehen“ und „Hoffentlich hat sich Thiaw nicht schlimmer verletzt“, heißt es unter anderem in den sozialen Medien von den königsblauen Anhängern.

Für etwas mehr als sieben Millionen Euro wechselte der Youngster im vergangenen Sommer von Schalke zum italienischen Traditionsverein. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist Thiaw mittlerweile ein fester Bestandteil des Mailänder Klubs.