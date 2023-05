FC Schalke 04: Bittere Nachricht für Terodde vor Saisonende – Fans können es nicht fassen

Wenn der FC Schalke 04 in den letzten beiden Spielen der Saison gegen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig um den Klassenerhalt kämpft, werden viele Augen auch auf Simon Terodde gerichtet sein. Es werden voraussichtlich die beiden letzten Partien im S04-Trikot für den Stürmer sein.

Eigentlich ist es für viele Vereine üblich, Spieler, die den Verein im Sommer verlassen werden, im letzten Heimspiel zu verabschieden. Beim FC Schalke 04 ist so etwas vor dem Frankfurt-Heimspiel allerdings für Terodde nicht geplant. Die S04-Anhänger sind traurig darüber. Der Grund jedoch liegt auf der Hand.

FC Schalke 04: Bittere Nachricht für Terodde

Er hat den FC Schalke 04 wieder in die Bundesliga geschossen und ist bei vielen Anhängern weiterhin ein Liebling, wenn nicht sogar eine Legende. Simon Terodde wird im kommenden Sommer die Königsblauen nach zwei Spielzeiten wieder verlassen. Während ihm in der zweiten Liga sensationelle 30 Tore gelangen, ist es im Oberhaus etwas schwieriger für den Stürmer. Bislang gelangen ihm nur vier Treffer.

Zu wenig für S04. Daher wurde der auslaufende Vertrag von Terodde nicht verlängert. Der Angreifer wird den Traditionsverein im Sommer verlassen – unabhängig davon, in welcher Liga Schalke dann spielt.

Bevor es so weit kommt, möchte Terodde aber mit den Knappen den Klassenerhalt schaffen. Dafür stehen zwei Spiele noch an. Im letzten Heimspiel der Saison am kommenden Samstag gegen Eintracht Frankfurt würde es eigentlich passen, Terodde offiziell in der eigenen Arena vor den Fans zu verabschieden. Doch daran denkt S04 nicht.

Kein Terodde-Abschied gegen Frankfurt

Der Teammanager des FC Schalke 04, Gerald Asamoah, erklärte: „Es ist zwar bitter, aber wir wollen den Fokus voll auf das Spiel legen.” Zudem sei es noch nicht absehbar, ob S04 noch in die Relegation müsste. Dann würde ebenfalls ein Heimspiel anstehen. Doch auch da wäre aufgrund der Wichtigkeit nicht an einem offiziellen Abschied zu denken.

Viele S04-Fans sind jedoch traurig darüber. Sie hätten gerne den Top-Torjäger der 2. Bundesliga ebenbürtig in der Veltins-Arena verlassen. „Wenn Terodde wirklich am Samstag keine Verabschiedung bekommt, wäre das einfach nur respektlos und nicht akzeptabel“, findet ein Anhänger in den sozialen Medien. Andere stimmen zu: „Macht mich unfassbar traurig. Er hätte es sich verdient“, „Hoffentlich gibt es dann wenigstens einen Sieg für Terodde“ und „Ich weiß, dass das Spiel wichtig ist, aber wenigstens ein Abschiedsvideo vorher wäre schön gewesen“, heißt es weiter.

Andere wiederum sehen das Heimspiel im Vordergrund und finden die Entscheidung des FC Schalke 04 richtig. Schließlich braucht Königsblau unbedingt einen Heimsieg. Im letzten Spiel der Saison wird es bei RB Leipzig nämlich nicht einfacher.