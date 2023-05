FC Schalke 04: Beim wichtigen Frankfurt-Heimspiel – DAS planen die S04-Fans

Der FC Schalke 04 steht vor dem vielleicht entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt. Nach der herben 0:6-Niederlage bei den Bayern muss Königsblau gegen Frankfurt unbedingt gewinnen, um weiter im Rennen um die Liga-Rettung zu bleiben. Nach dem schwachen Auftritt in München sollte das Team von Thomas Reis ein anderes Gesicht zeigen, um die enorm wichtigen drei Punkte in Gelsenkirchen zu behalten.

Dabei werden sich die Profis des FC Schalke 04 erneut auf ihre Fans verlassen können. Die Anhänger von Königsblau werden die Arena akustisch und optisch schmücken, um dem Team so noch einmal einen Extra-Push zu geben.

FC Schalke 04: Ganzstadion-Choreo geplant

Dass die Fans des S04 wie eine Wand hinter der Mannschaft stehen, ist kein Geheimnis mehr. Trotz prekärer Lage unterstützen die Anhänger ihr Team bedingungslos und gehen mit dem Team durch dick und dünn. Diese Unterstützung werden die Knappen auch im kommenden Heimspiel gegen Frankfurt (Samstag, 20. Mai, 15.30 Uhr) brauchen. Gegen die Hessen sind drei Punkte, mal wieder, Pflicht.

Um die Wichtigkeit der Partie zu unterstreichen und dem Team Extra-Motivation zu geben, planen die Ultras von Königsblau eine besondere Aktion. „Oberrang All in Blau, Unterrang: Alle in Weiß“, heißt es vonseiten der aktiven Fanszene. Dieses Motto soll sich über das gesamte Stadion erstrecken. Normalerweise werden Choreografien nur in der Nordkurve präsentiert. Für dieses besondere Spiel ist das nicht der Fall. „Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass das Stadion in unseren Vereinsfarben erstrahlt“, erklären die Ultras in ihrer Botschaft an die Fans. „Unterstreichen wir noch einmal unsere Geschlossenheit, die uns alle über die schwere Saison getragen hat“, heißt es weiter.

Dazu verteilen die Ultras auch passende T-Shirts. Für den Oberrang in Blau, für den Unterrang in Weiß. Diese werden bereits am Freitag im S04-Fanshop zu kaufen sein. Am Spieltag kann man die T-Shirts dann vor der Nordkurve erwerben. Um ein Shirt kaufen zu können, muss man jedoch die Eintrittskarte für das Frankfurt-Spiel vorzeigen. So möchte man sicherstellen, dass nur die Fans ein T-Shirt bekommen, die auch an der Choreo teilnehmen werden.

Endspiel um den Klassenerhalt?

In den vergangenen Wochen wurde das Wort „Endspiel“ im Kontext mit dem S04 schon das ein oder andere Mal benutzt. Das Heimspiel gegen Frankfurt ist aber mit Sicherheit eins. Derzeit steht man auf dem Relegationsplatz und hat lediglich einen Punkt Vorsprung vor dem 17 Platz. Angesichts des letzten Spieltags, bei dem man bei RB Leipzig ran muss, ist ein Sieg gegen die Eintracht enorm wichtig. Andernfalls droht wohl der direkte Wiederabstieg. Während der S04 noch zwei harte Brocken vor der Brust hat, müssen die Konkurrenten jeweils noch gegeneinander ran. So punkten einige Teams im Tabellenkeller in jedem Fall.

So stehen die S04-Profis erneut unter großem Druck. Ein Sieg ist Pflicht. Die große Hoffnung der Schalke-Fans: Bei den letzten „Endspielen“ schaffte es Königsblau, als Sieger vom Platz zu gehen. Sowohl gegen die Hertha, als auch gegen Bremen und in Mainz war man siegreich. Diesen Ausgang wünschen sich die Anhänger von Königsblau auch am kommenden Samstag.