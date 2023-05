FC Schalke 04: Abstiegsdrama bahnt sich an! Ex-S04-Profi „hofft auf Schalker Niederlage“

Noch zwei Spieltage, aber es stehen viele Entscheidungen an. Neben dem spannenden Meisterschaftskampf ist es auch in der unteren Tabellenhälfte äußerst spannend. Mittendrin ist der FC Schalke 04, der nach der desaströsen Hinrunde um den Klassenerhalt kämpft.

Gegen Eintracht Frankfurt wollen die Königsblauen am Samstag (20. Mai, 15.30 Uhr) drei wichtige Punkte holen, damit auch in der kommenden Saison Bundesliga-Fußball in Gelsenkirchen gespielt wird. Doch ein ehemaliger Spieler des FC Schalke 04 hofft auf eine Niederlage.

FC Schalke 04: Ex-Profi hofft auf S04-Niederlage

Zweimal traf Philipp Hofmann in der laufenden Saison auf seinen Ex-Klub FC Schalke 04, zweimal gab es eine Niederlage für den Stürmer. Im Hinspiel gewannen die Knappen mit 3:1 in der Veltins-Arena und Anfang März holte die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Reis drei wichtige Punkte in Bochum.

In der Tabelle ist der VfL aber mit einem Punkt mehr vor den Gelsenkirchenern, die aktuell auf dem Relegationsplatz rangieren. Für die Bochumer geht es am kommenden Wochenende in die Hauptstadt zum direkten Abstiegsduell gegen die Hertha. Hofmann erzielte im Hinspiel gegen die Berliner zwei Tore beim 3:1-Sieg. „Ich würde mich freuen, wenn sich das alles in Berlin so wiederholen würde“, sagte der Stürmer gegenüber der „WAZ“.

Zeitgleich ist auch Schalke im Einsatz. Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt brauchen die Knappen ebenfalls wichtige Punkte, um noch Chancen auf den direkten Klassenerhalt zu haben.

„Hofft auf Schalker Niederlage“

Bei einem Sieg in Berlin und einer Niederlage des FC Schalke 04 würde Bochum den Klassenerhalt schaffen. Zudem dürfte die TSG Hoffenheim nicht gegen Union Berlin gewinnen oder der VfB Stuttgart keine drei Punkte bei Mainz 05 holen. „Natürlich hofft man auf eine Schalker Niederlage. Aber während des Spiels denke ich gar nicht daran, weil ich mich dann auf mein Spiel konzentriere“, erklärt Hofmann, der 2010 in die Jugend des S04 wechselte und 2014 nach einigen Leihen den Klub endgültig verließ.

Deutlich schwieriger wird es für den VfL Bochum am letzten Spieltag, wenn es gegen Bayer Leverkusen geht. Aber auch Schalke muss dann bei RB Leipzig ran. Deshalb wäre es für beide Revierklubs enorm wichtig, schon am 33. Spieltag zu punkten und sich in eine gute Ausgangsposition zu bringen.