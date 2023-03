FC Schalke 04: Experte ist sich sicher – DARUM schafft S04 den Klassenerhalt

Der FC Schalke 04 ist nach einer bislang starken Rückrunde zurück im Kampf um die Liga-Rettung. Mit elf Punkten aus sieben Spielen sammelten die Knappen in der laufenden Rückrunde schon zwei Punkte mehr als in der kompletten Hinrunde zusammen. Ein klares Zeichen an die Konkurrenz.

Der FC Schalke 04 galt schon als abgestiegen, jetzt sind die Karten neu gemischt. In der aktuellen Form könnte der S04 das große Ziel des Vereins doch noch erreichen. TV-Experte und Ex-Profi Lothar Matthäus erklärte nun, was passieren muss, damit Königsblau auch nächstes Jahr erstklassig bleibt.

FC Schalke 04: „Da ist was zusammen gewachsen“

Das Unentschieden im Revierderby gegen den BVB wurde gefeiert wie ein Sieg. Auch, weil alle auf Schalke wussten, wie hart die Mannschaft für diesen Punkt gekämpft hat und wie wichtig dieser Punkt im weiteren Saisonverlauf werden könnte. Der S04 ist nun seit sieben Spielen ungeschlagen, kassierte erst drei Gegentreffer in der Rückrunde und ist den Nicht-Abstiegsplätzen ganz nah gekommen. Bis Platz 14 sind es lediglich zwei Punkte. Der Abstiegskampf ist in diesem Jahr so spannend wie schon lange nicht mehr. Das ist auch der noch laufenden Aufholjagd der Knappen zu verdanken.

Das Team von Trainer Thomas Reis scheint eine unfassbare Mentalität zu haben. Trotz Platz 18 und spielerischer Unterlegenheit kämpften sich die Königsblauen nach zweimaligem Rückstand gegen den Tabellenzweiten zurück. Eine Leistung, die für Lothar Matthäus ganz entscheidend werden könnte. „Da ist was zusammen gewachsen, das merkt man. Egal wer da auf dem Platz steht und wie viel er schon gespielt hat, er gibt alles für diesen Verein“, so der deutsche Rekord-Nationalspieler.

„Wenn das, auch nach einem Rückschlag, weiterhin so bleibt, dann bin ich mir sicher, dass Schalke auch in der nächsten Saison in der ersten Liga zu sehen sein wird“, ergänzte Matthäus. Ein großes Lob und ein klarer Auftrag für die Jungs von Thomas Reis: Sie müssen diesen Willen weiterführen und sich weiterhin gemeinsam in alles reinwerfen.

Fans lassen die Mannschaft an den Klassenerhalt glauben

Matthäus unterstrich noch einmal mehr, wie wichtig die Anhänger des S04 für ihre Mannschaft sind. Schalke habe da einen ganz großen Vorteil. „In dieser Atmosphäre, da glaubt man einfach an sich“, so der ehemalige Bayern-Profi. „Diese Unterstützung, diese Emotionalität der Fans, die übertragt sich einfach auf die Spieler“, ergänzte er. Kann die große Fangemeinde mit ihrem Zusammenhalt und ihrem Support diesmal den Gang in die zweite Liga verhindern? Bei dem desaströsen Abstieg vor zwei Jahren waren aufgrund der Corona-Einschränkungen keine Fans zugelassen. Dieser Faktor fehlte der Abstiegsmannschaft komplett.

Der FC Schalke 04 und seine Fans – dieser Verbund könnte das schon fast aus den Augen verlorene Ziel doch noch erreichen. Mit dem „12. Mann“ im Rücken möchten Thomas Reis und Co. den Trend bestätigen und die aktuelle Serie fortführen. Für den S04 geht es am Samstag (15:30 Uhr) nach Augsburg zum nächsten Abstiegsduell. Das nächste ganz wichtige Spiel. Möchte Königsblau den Worten von Matthäus folgen und auch nächstes Jahr in der ersten Liga spielen, sollte man auch dieses Spiel erfolgreich gestalten.