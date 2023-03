FC Schalke 04: Starke Leistungen werden belohnt – DIESER Star bekommt eine besondere Auszeichnung

Der FC Schalke 04 bleibt auch im siebten Rückrundenspiel ungeschlagen. Im Revierderby gegen den BVB kam der Pottklub auch nach zweimaligem Rückstand zurück und überzeugte schlussendlich mit einer herausragenden Mentalität.

Dass es am Berger Feld wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt gibt und der FC Schalke 04 wieder mitten im Abstiegskampf vertreten ist, ist unter anderem Ralf Fährmann zu verdanken. Seitdem der Routinier wieder im Tor von Königsblau steht, bildet Schalke die beste Defensive der Bundesliga. Nun wird der Torhüter für seine starken Leistungen in den letzten Wochen mit einer besonderen Auszeichnung belohnt.

FC Schalke 04: Spieler des Monats bei Königsblau

Ralf Fährmann ist mit Sicherheit eines der größten Stehaufmännchen der Schalker Vereinsgeschichte. Der 34-Jährige ist seit 2003 auf Schalke und zählt zu einem der treuesten Spieler im deutschen Fußball. Trotz vieler Leihen und Degradierungen blieb er Blau-Weiß immer treu und kämpfte sich jedes Mal aufs Neue zurück ins Schalker Tor. So auch in der laufenden Saison.

Ralf Fährmann kehrte zur Rückrunde abermals zurück in den Kasten von Königsblau. Seitdem scheint der S04 wie ausgetauscht – keine Niederlage, fünf von sieben Spiele ohne Gegentor, insgesamt nur drei Gegentreffer in den sieben Partien. Die beste Defensive der Rückrunde hat auf einmal der S04. Neben Moritz Jenz ist Ralf Fährmann der Garant für die Stabilität in den vergangenen Wochen. Immer wieder vereitelte der Keeper Großchancen der Gegner und hielt seine Mannschaft so im Spiel.

+++ FC Schalke 04: Ex-S04-Star wird zum tragischen Helden – die Königsblauen profitieren davon +++

Jetzt bekommt Fährmann den verdienten Lohn für seine Geduld in den vergangenen Jahren und seine Performance in den letzten Spielen: Er wurde von den S04-Fans zum Spieler des Monats Februar gewählt. Im gesamten Monat kassierte er lediglich einen Gegentreffer und überzeugte durchweg. Darüber hinaus steht er für seinen starken Auftritt gegen Dortmund in der „Sportschau“-Elf der Woche.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fährmann hält S04 gegen BVB im Spiel

Auch im Revierderby gegen Borussia Dortmund zeigte Ralf Fährmann einmal mehr, wie wichtig er für die Mannschaft von Thomas Reis ist. 75 Prozent abgewehrte Bälle, sechs Paraden – Höchstwert für ihn in der laufenden Saison. Vor allem in der ersten Halbzeit war er der Grund, warum Blau-Weiß nur mit einem 0:1-Rückstand in die Pause ging und im Spiel blieb. Fährmann strahlt eine ganz andere Körpersprache als Vorgänger Alexander Schwolow aus und gibt der S04-Defensive den Rückhalt, den Jenz und Co. brauchen. Es scheint, als erlebe der gebürtige Chemnitzer seinen zweiten Frühling.

Mehr News zum S04:

Nach all den schwierigen Momenten in den vergangenen Jahren, ist es dem Torhüter des S04 eigentlich nur zu wünschen, dass er auch in den kommenden Wochen an die Leistungen der letzten Spiele anknüpfen und er weiterhin eine große Stütze für die Knappen sein kann. Ralf Fährmann ist das Sinnbild der Schalker Aufholjagd – eigentlich schon abgeschrieben und dann noch wieder mittendrin.