Rammstein in Gelsenkirchen: Für einige Fans ist es jetzt schon fast zu spät

Lange mussten die Fans darauf warten: Nun ist es soweit. Fünf Konzerte wird die Band rund um ihren umstrittenen Frontmann Till Lindemann in Gelsenkirchen spielen. Fünfmal wird die Veltins-Arena dabei proppevoll sein, fünfmal werden Flammenfontänen durch das Rund des Stadions des Fußballzweitligisten FC Schalke 04 wirbeln.

Rammstein folgen damit direkt auf US-Megastar Taylor Swift, die in den vergangenen Tagen Gelsenkirchen in eine Art Ausnahmezustand versetzt hatte. Zehntausende Swifties waren in die Ruhrgebietsstadt gereist, hatten Gelsenkirchen – oder auch Swiftkirchen, wie die Stadt zwischenzeitlich hieß – in pink und Glitter getauft.

Rammstein spielen fünf Konzerte in Gelsenkirchen

Die Farbe pink dürfte bei den Rammstein-Konzerten eher seltener anzutreffen sein, Fans werden die Mannen rund um Till Lindemann aber dennoch reichlich anlocken. Und für die gelten strenge Regeln.

++ Rammstein teilen Bild aus der ersten Reihe: Fans gehen aufeinander los ++

So hat der Veranstalter nur personalisierte Tickets verkauft. „Das heißt“, so der Veranstalter, „alle Tickets müssen den Namen des/der jeweiligen Ticketinhaberin aufweisen. Eine Neupersonalisierung oder Weitergabe des Tickets ist über den Eventim Account des/der Ticketkäuferin bis 24 Stunden vor Beginn der Veranstaltung über den „verkaufen“-Button in der Bestellung möglich.“

Alternativ sei dies aber auch über „www.fansale.de“ möglich. Umpersonalisierungen vor Ort seien nur in Ausnahmefällen möglich, heißt es. Und auch nur, sofern das originale Ausweisdokument des eigentlich Ticketinhabers vorliegt. Eine Vollmacht werde nicht akzeptiert, zudem warnte der Veranstalter, dass es vor Ort zu „erheblichen Wartezeiten“ kommen könne. Für Fans, die sehr kurzfristig ihre Tickets umschreiben lassen müssen, könnte es also knapp werden.

Aus Sicherheitsgründen sei es zudem verboten, „Glasflaschen, Dosen, Hartverpackungen oder sonstige als Wurfgeschosse verwendbare Gegenstände (z.B. Deo, Parfum etc.) auf das Gelände mitzubringen. Diese Gegenstände werden daher beim Einlass abgenommen“, heißt es auf der Website der Veltins-Arena.