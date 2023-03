FC Schalke 04: Schocknachricht um S04-Star – ER muss sogar operiert werden

Der FC Schalke 04 reitet weiter auf der Erfolgswelle. Auch im siebten Rückrundenspiel bleibt das Team von Thomas Reis ungeschlagen. Auch Erzrivale Borussia Dortmund konnte Königsblau nicht besiegen. Der positive Lauf setzt sich fort.

Trotz Platz 17 scheint beim FC Schalke 04 nach langer Zeit endlich mal wieder Ruhe eingekehrt zu sein. Seitdem Thomas Reis auf Schalke ist, gibt es nur noch leise Nebengeräusche am Berger Feld. Wäre da nicht der große Krankenstand der Schalker. Jetzt gab der Verein bekannt, dass ein Spieler sogar operiert werden muss und so länger ausfällt, als zunächst angenommen und gehofft.

FC Schalke 04: Sprunggelenk-OP bei Hoffnungsträger

Er war am Anfang der Rückrunde einer der Spieler, die den S04-Fans Hoffnung gaben, den Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Soichiro Kozuki erlebte in den letzten anderthalb Jahren einen kometenhaften Aufstieg: Von der japanischen zweiten Liga, über die Regionalliga West in die Bundesliga zu einem Profi-Vertrag bei S04. Die Geschichte von dem jungen Japaner ist schon fast märchenhaft.

+++ FC Schalke 04: Zukunft von S04-Talent Aydin ist entschieden – „Ist mir alles andere als leichtgefallen“ +++

Nach anfänglichen Startelfeinsätzen verletzte sich der Flügelspieler nach nur fünf Partien im Training. Zunächst kommunizierten die Knappen, dass der Offensivspieler nur ein kurzfristiger Ausfall sei und nicht lange fehlen würde. Doch Kozuki kehrte auch nach vier weiteren Partien nicht in den Kader von Blau-Weiß zurück. Jetzt der große Schock für Kozuki und S04: Er muss sogar operiert werden.

Bereits am Wochenende wunderten sich die Schalke-Fans ob des Anblickes, dass der 22-Jährige mit Krücken und Fuß-Schiene über das Berger Feld humpelte. Am Montag nach dem Revierderby erklärte der Verein dann, dass der Hoffnungsträger am Sprunggelenk operiert werden muss. „Wir hatten zunächst die Hoffnung, dass er schnell zurückkommen kann, aber er war trotz kompletter Trainingsintegration nie ganz schmerzfrei“, sagt Gerald Asamoah, Leiter der Lizenzspielerabteilung. „Deshalb haben wir weitere Untersuchungen durchgeführt und uns schlussendlich gemeinsam für eine Operation entschieden. Für den Spieler und uns ist es langfristig der beste Weg“, ergänzte die S04-Legende.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Märchenhafter Aufstieg bei S04

Sowohl für Kozuki selbst als auch für den S04 ist das besonders bitter. Der Japaner überzeugte nach seiner Beförderung zu den Schalke-Profis nicht nur in den Testspielen während der Winterpause, sondern auch in seinen ersten Bundesligaspielen. Bei seinem Debüt in Frankfurt brachte er frischen Wind in die maue S04-Offensive, im Spiel darauf gelang ihm sogar direkt sein erstes Bundesligator. Mit seinem Tempo, seinem Mut zum Eins gegen Eins und seiner Dribbelstärke konnte er eine neue Komponente in das Spiel der Knappen bringen.

Weitere News:

Jetzt fehlt der Japaner den Schalkern weiterhin. Wie lange genau er noch ausfällt, bleibt offen. Eine richtige Alternative wird er nach der OP in den kommenden aber sicherlich nicht. Es liegt also an seinen Kollegen, an den vergangenen Leistungen anzuknüpfen, um den Klassenerhalt doch noch sichern zu können.