FC Schalke 04 schaut genau hin: UEFA-Entscheidung ist offiziell

Die Zeiten, als der FC Schalke 04 fast jede Saison international vertreten war, sind schon lange vorbei. Die Gegner heißen nicht mehr Real Madrid, Manchester City oder Inter Mailand. Der Revierklub ist in der 2. Liga angekommen und muss gegen Vereine wie Elversberg oder Ulm ran.

Dennoch wird es in dieser Saison ein Hauch von Champions League beim FC Schalke 04 geben. Der ukrainische Klub Schachtar Donezk wird seine Heimspiele in der Veltins-Arena austragen. Dafür hat die UEFA jetzt offiziell eine Entscheidung verkündet. Auch für den S04 ist das nicht unwichtig.

FC Schalke 04 schaut bei UEFA-Entscheidung genau hin

Am Donnerstagabend (29. August) loste die UEFA die Gruppenphase der Champions League aus. Der FC Schalke 04 schaute auch hin, auch wenn der Zweitligist natürlich nicht vertreten ist. Denn Donezk wird seine Partien in der Veltins-Arena austragen. Und die Gegner stehen auch schon fest. Es geht in Gelsenkirchen gegen den FC Bayern München, Atalanta Bergamo, Young Boys Bern und Stade Brest.

Mit Ausnahme des deutschen Rekordmeisters und Atalanta Bergamo sind die restlichen beiden Vereine nicht so attraktiv für den Revierklub, der sich auf nahrhaftere Gegner gefreut hatte. Schließlich profitiert S04 von den vier Heimspielen und kassiert einige Einnahmen.

Für diese Partien hat die UEFA nun auch noch die genauen Anstoßzeiten bekannt gegeben. Das erste Heimspiel gibt es gegen Bergamo am 2. Oktober um 18.45 Uhr. Danach sind die Young Boys Bern am 6. November zu Gast in Gelsenkirchen.

FC Bayern kommt nach Gelsenkirchen

Zu einem besonderen Spiel kommt es dann am 10. Dezember. Der FC Bayern München kommt in die Veltins-Arena. Für Torhüter Manuel Neuer wird es eine besondere Rückkehr zu seinem Ex-Klub FC Schalke 04, sagte der ehemalige Nationaltorhüter nach der Auslosung (Hier mehr dazu). Das letzte Heimspiel für Donezk in der Ligaphase gibt es am 22. Januar 2025 gegen Stade Brest.

Die vier anderen Auswärtsspiele absolviert Donezk beim FC Bologna (18. September), FC Arsenal (22. Oktober), PSV Eindhoven (27. November) und bei Schalkes Erzrivalen, dem BVB (29. Januar).

Sollte sich der ukrainische Klub für die K.o.-Phase qualifizieren, folgen eventuell noch weitere Heimspiele. Insgesamt kassiert Schalke für die vier Heimspiele rund zwei Millionen Euro, die der klamme Traditionsverein dankend annimmt.