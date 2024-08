FC Schalke 04: Nach S04-Abschied – Matriciani erlebt Horror-Debüt

Er gehörte zu den Publikumslieblingen beim FC Schalke 04, doch für die neue Saison plante Cheftrainer Karel Geraerts nicht mehr mit ihm: Henning Matriciani musste sich einen neuen Klub suchen und hat ihn einige Tage vor dem „Deadline Day“ gefunden. Der Verteidiger wechselte zum SV Waldhof Mannheim.

Kurz darauf feierte Matriciani direkt auch schon sein Debüt für den neuen Klub. Die Leihgabe des FC Schalke 04 erlebte dabei jedoch ein Spiel zum Vergessen. Dabei fing es für ihn persönlich sehr ordentlich an.

FC Schalke 04: Matriciani erlebt Horror-Debüt

Statt vor über 60.000 Zuschauern in der Veltins-Arena mit dem FC Schalke 04 geht es für Henning Matriciani vor rund 15.000 Fans im Mannheimer Carl-Benz-Stadion um wichtige Punkte. In der 3. Liga will der Verteidiger eine gute Saison spielen und sich präsentieren. An den SVW ist Matriciani nur verliehen, kehrt im kommenden Sommer voraussichtlich nach Gelsenkirchen zurück.

Auch interessant: FC Schalke 04 schaut genau hin: UEFA-Entscheidung ist offiziell

Nur einige Tage nachdem der Deal verkündet wurde, stand Matriciani für seinen neuen Klub auch direkt auf dem Platz. Im spektakulären Südwest-Derby gegen den 1. FC Saarbrücken spielte die S04-Leihgabe von Beginn. Matriciani zeigte eine gute und abgeklärte Leistung.

Bis zur 41. Minute. Kurz vor dem Halbzeitpfiff. Eine Flanke konnte Waldhof-Keeper Omer Hanin mittig aus seinem Strafraum rausfausten, allerdings genau auf den Kopf des Saarbrückers Sebastian Vasiliadis. Der köpfte den Ball spektakulär über den Torwart ins Mannheimer Tor, wo Matriciaini nicht hoch genug springen konnte. Nur einige Zentimeter haben gefehlt, ansonsten hätte der Neuzugang den Rückstand verhindern können.

Matriciani verschuldet Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel wurde es noch bitterer für die Leihgabe des FC Schalke 04. Während seine Mannheimer Offensivkollegen sehr harmlos und ungefährlich waren, verschuldete Matriciani einen Elfmeter. Der 24-Jährige holte im eigenen Strafraum Saarbrückens Amine Naifi von den Füßen – ein klarer Strafstoß.

Glück für Matriciani: Der Gefoulte trat selbst an, setzte den Schuss aber links am Gehäuse der Mannheimer vorbei. Dem SVW hätte das vermutlich neue Hoffnung auf den Ausgleich gegeben, allerdings blieb das Team um Matriciani in der Offensive blass. Es blieb bei der bitteren 0:1-Niederlage.

Mehr Nachrichten für dich:

In der Tabelle rutscht Mannheim nach vier Spieltagen mit einem einzigen Punkt auf den letzten Spieltag. Für Matriciani steht in dieser Saison also Abstiegskampf an – schon wieder. Mit S04 schaffte er in der vergangenen Spielzeit kurz vor dem Ende den Klassenerhalt.