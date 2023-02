FC Schalke 04: Sorgt Reis gegen Stuttgart für eine Überraschung? „Er ist im Auge bei uns“

Der FC Schake braucht dringend Tore für den so langersehnten Sieg. Der große Befreiungsschlag soll am kommenden Wochenende im Spiel gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 18:30 Uhr) gelingen. Ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten könnte dem S04 noch einmal einen neuen Impuls geben und die viel diskutierte Aufholjagd einläuten.

Damit das funktioniert, ist der FC Schalke 04 zum Siegen verdammt. Damit der Knoten in der Offensive endlich platzt, könnte Thomas Reis für eine Überraschung sorgen. Steht Sturmtalent Keke Topp gegen Stuttgart im Kader?

FC Schalke 04: Youngster-Power gegen Torhemmung?

Es ist vielleicht das wichtigste Spiel der Saison. Gewinnt Königsblau gegen Stuttgart nicht, sinken die Chancen auf den Klassenerhalt drastisch. Umso wichtiger wird es sein, die Torflaute bei S04 zu beenden. 2023 gelang dem S04 lediglich ein Tor. Nach vier torlosen Unentschieden am Stück soll und muss der Knoten gegen die Schwaben platzen.

Damit das gelingt, versucht Knappen-Coach Thomas Reis. Mal spielt Aufstiegsheld Simon Terodde, mal Neuzugang Michael Frey. Letztgenannter hatte in den vergangenen Partien die Nase leicht vorne, doch ein (reguläres) Tor gelang auch ihm nicht. Nun könnte Reis für eine Sturmüberraschung sorgen und Youngster Keke Topp eine Chance geben. Der 18-Jährige stand bereits zum Jahresauftakt in Frankfurt im Kader, zum Einsatz kam er allerdings nicht.

Auf die Frage, ob der junge Stürmer eine mögliche Option für den S04-Kader am Samstag wäre, antwortete Reis: „Ich bin auch immer regelmäßig mit Norbert Elgert im Austausch. Natürlich ist Keke immer im Auge bei uns.“ Eine durchaus vielversprechende Aussage des Chef-Coaches, der allerdings auch sagt: „Wir wollen es erst einmal mit Jungs aus den eigenen Reihen machen.“

Größtes Talent der Knappenschmiede?

Keke Topp gehört zweifelsohne zu einem der besten deutschen Stürmer seines Jahrgangs. Der 18-jährige Mittelstürmer wechselte im Sommer 2021 aus der U17 Werder Bremens ins Ruhrgebiet. Seither traf Topp in 33 U19-Bundesligaspielen 22 Mal. Eine unfassbare Quote, mit der er schnell auf sich aufmerksam machte. Bereits in der vergangenen Zweitligasaison durfte Topp beim Auswärtsspiel beim FC St. Pauli sein Profidebüt feiern. Darüber hinaus überzeugt der Stürmer auch in seinen Spielen für die Junioren-Nationalmannschaften. Im September vergangenen Jahres spielte Topp erstmal für die U19 Deutschlands. Seine Bilanz: Sechs Tore in acht Spielen.

Dass er Tore schießen kann, hat er bewiesen. In der U19 liefert er Tore wie am Fließband. Eine Eigenschaft, die der S04 momentan gut gebrauchen könnte. Ob Thomas Reis den jungen Offensiv-Youngster tatsächlich in den Spieltagskader gegen Stuttgart mitnimmt, bleibt abzuwarten. Anhand seiner Leistungen für Schalkes A-Jugend hat er sich definitiv für größere Aufgaben empfohlen.