Taylan Bulut lässt aufhorchen – Schalke-Abgang schon beschlossene Sache?

Taylan Bulut war die Entdeckung der letzten Saison auf Schalke. Der Rechtsverteidiger spielte eine tolle Saison – obwohl seine Mannschaft eine katastrophale Spielzeit lieferte. Er ist das nächste Eigengewächs, das auf Schalke Durchbruch schaffte.

Durch seine starken Leistungen hat sich der S04-Youngster auf das Radar einiger Top-Klub gespielt, ein Wechsel in diesem Sommer gilt als sehr wahrscheinlich. Gegenüber „Sky“ hat sich der Schalke-Youngster nun zu seiner Zukunft geäußert.

Bulut spricht über Schalke-Zukunft

Nach Keke Topp und Assan Ouedraogo ist Bulut der nächste Schalker, der Königsblau einen dicken Geldregen bescheren kann. Die Klubbosse sollen sich laut übereinstimmenden Medienberichten bereits mit einem Abgang des Top-Talentes auseinandergesetzt. Man erhofft sich bei einem Verkauf eine hohe einstellige Millionensumme.

In den vergangenen Wochen und Monaten sollen bereist einige Top-Klubs angeklopft und sich nach Bulut erkundigt haben. Doch wirklich konkret scheint es bis dato nicht geworden zu sein. Denn Schalke geht davon aus, dass Bulut noch eine Weile bleiben wird – womöglich bis über den Saisonstart hinaus.

Doch wie sieht er selbst die ganze Thematik? „Ich habe noch Vertrag auf Schalke, darauf liegt mein voller Fokus. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, was in der Zukunft passiert“, betonte er am Dienstag (08. Juli) im Trainingslager des S04. Erst seit Montag (07. Juli) ist er wieder im Kreise der Knappen – zuvor hatte er nach der U19-EM Sonderurlaub.

Verbleib bei S04 möglich?

Er selbst macht sich also kaum Gedanken, was die Zukunft bringt – zumindest bis jetzt hat er dies nach eigenen Aussagen noch nicht getan. Solange er noch auf Schalke ist, haben die Knappen-Fans natürlich die Hoffnung, dass der 19-Jährige doch noch ein Jahr bei Königsblau bleibt. Doch ist dies überhaupt möglich?

Die Knappen-Bosse würde Bulut natürlich gerne halten – wäre ja da nicht die enorm angespannte finanzielle Situation des Klubs. Schalke ist auf Transfereinnahmen angewiesen, um die Auflagen zu erfüllen und einem Punktabzug zu entgehen. So dürften den Verantwortlichen am Ende des Tages wohl die Hände gebunden sein.